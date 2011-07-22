-ANAYASA İÇİN 9 KİŞİLİK EKİP ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, parti olarak Anayasa ile ilgili bir ekip oluşturduklarını ve çalışmaya başladıklarını kaydederek, ''Benim içinde bulunduğum 9 kişilik bir heyet. Hem yöntem çalışması, hem de öz olarak çalışmamızı başlatmış olduk'' dedi. Atalay, Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabulünde bir konuşma yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Atalay, konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının anayasa çalışmasının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, mümkün olabildiğince toplumun bütün kesimlerinin anayasaya kafa yormasının, hazırlık yapmasının ve kendileriyle paylaşmasının önemli olduğunu söyledi. Atalay, şöyle devam etti: ''Bu süreç içinde çok ileri seviyede gerçekleşecek. Yani hem bütün siyasi partiler açısından, hem bütün sivil toplum kuruluşları açısından. MÜSİAD olarak bunu çok önemli görün. Anayasaya ekipler kurun, heyetler kurun ve çalıştırın. Bizde parti olarak anayasa ile ilgili bir ekip oluşturduk, çalışmaya başladık. Benim içinde bulunduğum 9 kişilik bir heyet. Hem yöntem çalışması, hem de öz olarak çalışmamızı başlatmış olduk.'' Anayasa çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ifade eden Atalay, ''Hükümet kurulmadan önce kararlaştırılmıştı. İlk toplantımızı yaptık, şu günlerde hızlandıracağız o çalışmaları. Biz AK Parti olarak anayasayı ve anayasa değişikliğini çok önemli görüyoruz. Partimizin kurmay heyetinden daha çok hukukçulardan oluşan bir grubumuz var. Şu anda çalışıyoruz'' dedi. -TUĞLUK'UN AÇIKLAMALARI- Başbakan Yardımcısı Atalay, bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk'un açıklamalarına ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi: ''Darmadağınık bir yapı olarak görüyorum ben onları. Çelişkiler içinde, demokratik özerklik kavramının içinde ne olduğunu kendileri de bilmiyor. Bizim açımızdan demokratik özerkliğin veya o ifadelerin, açıklamaların hiçbir anlamı, hiçbir değeri yoktur. Kamuoyumuz da bunu böyle bilsin.'' -BAKAN EKER'İN SÖZLERİ- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in özerklikle ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine de Atalay, ''Onu demek istememiş. Gelsinler Meclis'e, her şey Meclis'te konuşulsun. Yoksa özerklik konusunu Meclis'te görüşelim anlamında özel bir vurgumuz yok. Yani bütün konuların görüşüleceği yer meclis çatısı altındadır diyor. Doğru bir ifadedir, onda bir sorun yok'' diye konuştu. -''HÜKÜMET PROGRAMI DİKKATLE İNCELENMELİ''- Atalay, hükümet programının dikkatle incelenmesini isterken, 61. Hükümet'te, ustalık döneminde hükümet programına çok özen gösterdiklerini söyledi. Kendisinin koordinasyonunda, büyük bir ekiple yürütülen bir çalışma olduğunu ifade eden Atalay, programın her cümlesine çok büyük özen gösterdiklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı, programın bu dönemdeki icraatlarla ilgili çok önemli işaretler verdiğinin altını çizerken, şöyle konuştu: ''Anayasadan, milli birlik kardeşlik projesinden ve diğer konularla ilgili en başa onları aldık. Doğrusu bütün mesajlarımızı orada verdik. Bu farklı bir dönem olacak. Çok daha hızlı hareket edilecek, şu anda bu hükümet programını bir eylem planı haline getiriyoruz. Son bakanlar kurulunda bana verilen bir görev. Kalkınma Bakanımızla birlikte oradaki bütün hususları acil eylem planı haline getiriyoruz ve bütün bakanlıklarımız ve kurumlarımız kendi sorumluluklarını bir zaman içinde bir takvim içinde görecekler çok hızlı bir icraat dönemi. Vatandaşlarımız bilecek ve denetleyecek. Hangi icraat ne zaman yapılacak hangi bakanlığımız ne zaman neyi yapacak o belirsizliklerde olmamış olacak. Bunu da doğrusu yine çok önemli görüyoruz. Bunu 2002'de yapmıştık ve o reformcu hükümet olarak hızlı adımları atmıştık. Bu dönem yine bu şekilde bir takvimlendirmeyi de kararlaştırmış olduk.''