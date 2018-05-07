T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Kaboğlu, OHAL kapsamında 686 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmişti

07 Mayıs 2018 16:55

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Pasaportuna el konulan ve bu yüzden uluslararası panellere katılamayan KHK mağduru Prof. Kabaoğlu, aday adaylık başvurusunu CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'e teslim etti.

Erkek, Kabaoğlu'nun aday adaylık başvurusuyla ilgili olarak, kişisel Twitter adresinden, "Değerli hocamız Anayasa Hukuku Profesörü @ibrahimkaboglu'nun aday adaylık başvurusunu kabul etmekten büyük onur ve mutluluk duyduk"ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

İbrahim KaboğlumilletvekiliCHPadayerken seçim24 Haziran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24