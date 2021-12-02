Anayasa hukukçusu Kaboğlu: Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddelerinde 'af istemek ve af talebini kabul' kavramları yok

Anayasa hukukçusu ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan affını istemesine ilişkin olarak, "Anayasa’nın 104 ve 106'ncı maddelerinde 'af istemek ve af talebi kabul' kavramları olmadığı halde bunların Resmî Gazete’de kullanılması bile, Anayasa ve hukuk dışı keyfi yönetimin tescili" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 10 Kasım 2020’de atandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden, yaklaşık 13 ay sonra istifa etti. Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Karar, Resmî Gazete'de, "Görevinden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atanmıştır" denilerek duyuruldu.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararında yer alan "görevinden affını istemek ve af talebinin kabulü" sözlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Kaboğlu, "Anayasa’nın 104 ve 106'ncı maddelerinde 'af istemek ve af talebi kabul' kavramları olmadığı halde bunların R.G.’de (Resmi Gazete) kullanılması bile, Anayasa ve hukuk dışı keyfi yönetimin tescili. Bu görevden alma ve atama tarzı bile, demokratik hukuk devletine dönüşün yaşamsal olduğunun göstergesi" dedi.