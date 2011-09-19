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Anayasa hukukçuları ikiye bölündü

Yeni Anayasa'nın nasıl yapılacağıyla ilgili TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in davetiyle biraraya gelen Anayasa hukukçuları ikiye bölündü.

19 Eylül 2011 03:00

T24- Yeni Anayasa'nın nasıl yapılacağıyla ilgili TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in davetiyle biraraya gelen Anayasa hukukçuları ikiye bölündü. Yeni Meclis'in temsil gücünün yüksekliğine dikkat çeken öğretim üyeleri, bu Meclis'in kurucu Meclis gibi çalışarak, Anayasa yapabileceğini dile getirirken bazı öğretim üyeleri ise Anayasa Meclisi önerisi getirdi.

Çiçek başkanlığında Anayasa hukukçusu öğretim üyeleriyle yapılan toplantının ilk bölümü tamamlandı. Öğretim üyelerinden edinilen bilgiye göre toplantıda bu Meclis'in Anayasa yapıp yapmayacağı, yapılacaksa hangi yöntemlerle yapılabileceği konuşuldu. Öğretim üyeleri içerikle ilgili tartışmalara girmedi. Her öğretim üyesine alfabetik sıraya göre 10'ar dakika süre verildi. Toplantının yemek için verilen aradan önceki bölümünde 14 öğretim üyesi görüşlerini açıkladı.

İlk bölümde iki görüş öne çıktı. Öğretim üyelerinin büyük kısmı 12 Haziran seçimleri ile oluşan TBMM'nin temsil gücünün yüksekliğine dikkat çekerek mevcut Meclis'in kurucu Meclis gibi çalışarak Anayasa yapabileceğini söyledi.

Ancak mevcut Meclis'in üyelerinin Anayasa değişikliği için seçilmediğine dikkat çeken bazı öğretim üyeleri ise Anayasa Meclisi önerisi getirdi.

Toplantıdaki bütün konuşmalar kayda alınıyor. Toplantı tamamlandıktan sonra konuşmaların çözümleri yapılarak siyasi partilerle gerçekleştirilecek görüşmelerde partilere de sunulacak. Toplantının ikinci bölümünde 10 öğretim üyesi daha konuşacak

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