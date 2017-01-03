Anayasa görüşmelerini kim yönetecek; AKP'deki fire hesabı başkanlık koltuğunu CHP'ye bıraktırır mı?

TBMM Genel Kurulu 9 Ocak Pazartesinden itibaren partili cumhurbaşkanlığını öngören 18 maddelik Anayasa değişikliği mesaisine başlayacak.

Ocak ayı sonuna kadar milletvekillerine Ankara’dan ayrılmamaları talimatı veren AKP yönetimi Anayasa görüşmeleri için 15-17 günlük bir süre düşünüyor.

Ancak, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın görüşmeler öncesi yaşadığı rahatsızlık muamma. Kulislerde, Kahraman’ın oturumu yönetmeyeceği söylenirken, Anayasanın kaderinin belirleneceği ikinci tur oylamanın bu ayın ortalarına geleceği hatırlatılarak, “Kahraman, bu anı kaçırmak istemez. İkinci tur oylama için hasta yatağından kalkar gelir” diyenler dikkat çekiyor.

TBMM’deki son dakika değişikliği yapılmazsa hazırlanan nöbet çizelgesine göre, 10 Ocak’tan 19 Ocak’a kadar yani iki haftalık dilim içinde oturumları AKP’liler yönetiyor.

İkinci tur oylama için düşünülen takvim 17-18-19 Ocak’ta AKP’li Ahmet Aydın nöbetçi görünüyor. Eğer, bu tarih aralığında ikinci tur oylama yapılmazsa 24-25-26 Ocak tarihlerinde genel kurulu HDP’li Pervin buldan yönetecek.

AKP’de fire korkusu CHP’ye koltuk bıraktırır mı?

Kahraman’ın rahatsızlığı nedeniyle Anayasa görüşmelerinde yaşanan muamma bir çok sorulara neden oldu. Kulislerde, Kahraman’ın oturumu yönetmemesi halinde AKP’nin bir fireyi daha göze alacağına dikkat çekilirken, “Fire vermemek için oturum başkanlığını CHP’ye verse, bu kez de genel kurula hakim olamaz” yorumları dikkat çekiyor.

CHP ve HDP kanadı şimdiden oylama güvenliği için şimdiden kolları sıvamış bulunuyor.