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Anayasa görüşmelerinde her güne özel menü

TBMM'de dünkü köfte partisinin ardından bugün milletvekillerine lahmacun ve kadayıf ikram edilecek

20 Ocak 2017 00:06

Hülya Karabağlı

Anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci turunun ilk iki gününde ikramlar birbirini izledi. Yöresel yemekleriyle öne çıkan milletvekilleri akşam saatlerinde başlanıp sabaha kadar süren görüşmelerde adeta anayasa  menüsü  oluşturdu. Dün TBMM’de köfte partisi yapan milletvekillerine bugün lahmacun sunulacak.

TBMM Genel Kurulu’nda sabaha kadar süren anayasa değişikliği oylamalarına iktidar partisi AKP’nin ikramları damgasını vurdu. Bursa milletvekilleri dün akşam Meclis’te 186 kiloluk bir et ve 1200 kişilik  İnegöl köftesi ziyafeti çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinden Bursa mutfağından sıcak börekler, sütlü kadayıf,  baklava, Kemalpaşa tatlısı,  gibi ikramlar geldi. İktidar kulisi sabah 04.00’de biten görüşmelerde ikrama doydu.

Muhalefet kanadında ikramların iktidara göre daha cılız kaldığı görüldü. Helva dağıtıldı, boza ve simit gibi menüleri dikkat çekti.

 

Gecenin menüsü kadayıf ve lahmacun

 

AKP’li vekiller bugünde uzun sürecek bir oylama gecesi için ikramları hazırladı. Şanlıurfa Milletvekili  İbrahim Halil Yıldız, Meclis lokantasında yöreye  özgün ‘çorba, lahmacun, içli köfte ve tatlı’ ikramında  bulunacak. Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal  bu gece  saat 23.00’de ‘burmalı kadayıf’,  Samsun Milletvekili  Fuat Köktaş da  gece saat 24.00’da kulislerde kendi  bahçesinden yetiştirdiği  elma ve armut ikramında  bulunacak. 

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