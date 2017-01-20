Anayasa görüşmelerinde her güne özel menü

Anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci turunun ilk iki gününde ikramlar birbirini izledi. Yöresel yemekleriyle öne çıkan milletvekilleri akşam saatlerinde başlanıp sabaha kadar süren görüşmelerde adeta anayasa menüsü oluşturdu. Dün TBMM’de köfte partisi yapan milletvekillerine bugün lahmacun sunulacak.

TBMM Genel Kurulu’nda sabaha kadar süren anayasa değişikliği oylamalarına iktidar partisi AKP’nin ikramları damgasını vurdu. Bursa milletvekilleri dün akşam Meclis’te 186 kiloluk bir et ve 1200 kişilik İnegöl köftesi ziyafeti çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinden Bursa mutfağından sıcak börekler, sütlü kadayıf, baklava, Kemalpaşa tatlısı, gibi ikramlar geldi. İktidar kulisi sabah 04.00’de biten görüşmelerde ikrama doydu.

Muhalefet kanadında ikramların iktidara göre daha cılız kaldığı görüldü. Helva dağıtıldı, boza ve simit gibi menüleri dikkat çekti.

Gecenin menüsü kadayıf ve lahmacun

AKP’li vekiller bugünde uzun sürecek bir oylama gecesi için ikramları hazırladı. Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Meclis lokantasında yöreye özgün ‘çorba, lahmacun, içli köfte ve tatlı’ ikramında bulunacak. Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal bu gece saat 23.00’de ‘burmalı kadayıf’, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da gece saat 24.00’da kulislerde kendi bahçesinden yetiştirdiği elma ve armut ikramında bulunacak.