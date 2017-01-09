"Anayasa görüşmelerinde AKP'li milletvekilleri uyudu"

316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin Genel Kurul görüşmeleri başladı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, muhalefet partilerinin konuşma yaptığı sırada uyuyan AKP'li vekillerin fotoğrafını paylaştı.

CHP'liler anayasa değişiklik teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumların Meclis tarafından televizyonlarda canlı yayınla verilmesi teklifine henüz yanıt alamadıklarını eleştirirken kendi imkânlarıyla canlı yayın yapmaya başladı. TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki CHP sıralarında oturan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bir kamera, ekran ve 3G cihazıyla oturumu internet üzerinden canlı yayında vermeye başladı.

Öte yandan Ali Şeker, Türkiye'nin 'geleceğinin' oylandığı anayasa değişiklik görüşmelerinde Meclis'te uyuyan AKP'li vekillerin fotoğraflarını sosyal medya hesabı twitter'dan paylaştı.