Anayasa değişiklik teklifinde 'yedek milletvekilliği' pürüzü nasıl çözülecek?

Anayasa Komisyonu’nda CHP ve HDP’nin Türkiye’de rejim değişikliği dediği anayasa değişiklik müzakereleri yeni yıl mesaisine hazırlanıyor. AKP, 21 maddelik değişikliği daha önce takvimlenen 30 Aralık’a kadar bitirmediği takdirde yeni yıl mesaisiyle devam edeceğini söylüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "CHP olarak her gün ve Adalet ve Kalkınma Partisi kaç saat istiyorsa bu konuyu müzakere etmeye, anayasaya aykırılığını vurgulamaya ve vatandaşın bu konuda bilincini arttırmaya, dikkatini çekmeye devam edeceğiz. Buna 31 Aralık gecesi de dahildir" dedi.

“Yedek milletvekilliği”

Kulislerde, AKP içinde geniş çaplı bir itiraza neden olan yedek milletvekilliği düzenlemesi merak ediliyor. Alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında da ele alındığı belirtilen ‘yedek milletvekilliği ’ konusunda iki formül konuşuluyor. Teklifin ‘yedek milletvekilliğini’ düzenleyen 5. Maddesi paketten düşürülecek ya da isim değişikliği yoluyla makyaj yapılacak.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli görüşmesinden kulislere sızan bilgilere göre, Anayasa değişiklik teklifinin de üç başlık olarak ele alındığı belirtiliyor.

‘Yedek milletvekilliği’, konusunda sistemin korunarak ‘yedek’ ifadesinin kalkacağı ancak adının değişeceği belirtiliyor.

Genel başkanların ayrıca özellikle göçmenlerin büyük tepsine neden olan Cumhurbaşkanı seçilme koşullara arasında ‘doğuştan Türk’ ibaresinin paketten çıkarılacağı ve mevcut sisteme dönüleceği de kaydediliyor.

HSYK'nın yapısına ilişkin maddede ise adli yargıdan gelen üyelerin sayısından artış yapılacak biçimde düzeltmeye edileceği konusunda liderlerin uzlaştığı da belirtiliyor.

AKP niye bu kadar gergin?

Anayasa Komisyonu görüşmelerinde AKP kanadının gerginliği dikkat çekiyor. CHP’lilerin FETÖ, Tek adam, diktatörlük, rejim değişikliği gibi konuşmalarına büyük tepki gösteren AKP’nin bu tutumu da sürpriz olarak yorumlanıyor.

MHP tek tabanca

Komisyonda düzenlemeyi savunan MHP ise bunu çok sayıda milletvekilli ile yapmıyor. Neredeyse müzakereleri yürüten Mehmet Parsak’ın konuştuğu görülüyor.