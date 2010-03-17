Anayasa değişiklik paketinde 12 madde var

<style type="text/css">\n\t&lt;!--\n\t\t@page { margin: 2cm }\n\t\tP { margin-bottom: 0.21cm }\n\t--&gt;\n\t</style>\n<p><a rel="nofollow" name="aspx1"><style type="text/css">\n\t&lt;!--\n\t\t@page { margin: 2cm }\n\t\tP { margin-bottom: 0.21cm }\n\t\tH2 { margin-bottom: 0.21cm }\n\t--&gt;\n\t</style>\n</a></p><h2><span style="font-size:11pt;"><p><span class="arabaslik"><span><a rel="nofollow" name="aspx1">T24-</a></span></span><span> Hukukçu kurmaylarıyla\nbiraraya gelen Başbakan Erdoğan, 4 saat boyunca anayasa değişikliği\nüzerindeki son çalışmaları gözden geçirdi. Dar kapsamlı\nhazırlanan değişiklik paketinde 12 madde var.</span></p><p></p></span></h2>\n<a rel="nofollow" name="aspx1">AK Parti son aylarda çokça tartışılan\nanayasa değişikliği konusunda son adımlarını atıyor. Başbakan\nRecep Tayyip Erdoğan, bugün hukukçu kurmaylarıyla biraraya\ngeldi.<br /><br />Başbakanlık Merkez Bina'da saat 11.15'de başlayan\ntoplantı yaklaşık 4 saat sürdü.<br /><br />Toplantıya Başbakan\nYardımcıları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati\nYazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah\nErgin, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel\nBaşkan Yardımcısı Haluk İpek, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı\nAhmet İyimaya, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AK\nParti Adana Milletvekili Ömer Çelik katıldı.<br /><br />Toplantıda\nBaşbakan Erdoğan'a anayasa değişikliği konusunda hazırlanan son\nmetin aktarıldı ve pakete son şekli verildi. AK Parti muhalefetin\nkapısını önümüzdeki hafta çalmaya başlayacak.<br /><br />Başbakan\nErdoğan, daha önce yüzde birin üzerinde oy alan siyasi partilere\ndüzenlemenin getirileceğini açıklamıştı. Ancak konuyla ilgili\nöncelikle Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle görüşme\nyapılacak.<br /><br />Hazırlanan 12 maddelik, dar kapsamlı paketin\niçinde dikkat çeken maddeler şöyle; <br /><strong><br />-Siyasi\npartilerin kapatılması zorlaştırılacak.</strong><br /><br />-HSYK'nın yapısı\ndeğiştirilecek, üye seçimi yeniden düzenlenecek, çıkacak\nkararlara yargı yolu açılabilecek.<br /><br /><strong>-Askeri suçlar dışında,\naskere sivil yargı yolu açılması sağlanacak.</strong><br /><br />-YAŞ'ın\nihraç kararlarına yargı yolu açılabilecek.<br /><br /><strong>-Kamu\nçalışanları uyarı ve kınama cezalarında yargıya\ngidebilecek.</strong><br /><br />-Kişisel veriler korunacak.<br /><br /><strong>-Ombudsmanlık\nkurumu anayasal zemine oturtulacak.</strong><br /><br />-Kadınlara pozitif\nayrımcılığın önü açılırken çocuklara yasalar önünde daha\nçok hak verilecek.<br /></a><p><a rel="nofollow" name="aspx1"><br /><br />Öte yandan,\npaketin içinde bir sürpriz düzenlemenin de yer alabileceği\nbelirtiliyor. Ancak sürprizin ne olduğu henüz bilinmiyor.</a></p><p><a rel="nofollow" name="aspx1"><br /><br /><span class="arabaslik">BOZDAĞ:\nRANDEVUDAN ÖNCE MUHALEFETE SUNABİLİRİZ</span></a></p><p><span class="arabaslik"><a rel="nofollow" name="aspx1"> </a></span><a rel="nofollow" name="aspx1"><br /><br />Anayasa\npaketi için muhalefetten randevu isteneceğini söyleyen AK Parti\nGrup Başkanvekili Bekir Bozdağ ''Son kontroller yapıldı.\nÇalışmalar tamamlandı. Madde sayısı ve muhteva hakkında bir\nşey söyleyemem. Muhalefetten randevu talepleri Adalet Bakanı\nSadullah Ergin tarafından istenecek'' dedi.<br /><br />Çalışmalarını\ntamamladıkları Anayasa değişikliği paketini muhalefete\nsunacaklarını kaydeden Bozdağ, ''Belki randevu tarihinden önce de\nçalışmayı muhalefete sunabiliriz" diye konuştu.</a></p>\n<a rel="nofollow" name="aspx1"> </a>