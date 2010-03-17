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Anayasa değişiklik paketinde 12 madde var

Hukukçu kurmaylarıyla biraraya gelen Başbakan Erdoğan, 4 saat boyunca anayasa değişikliği üzerindeki son çalışmaları gözden geçirdi. Dar kapsamlı hazırlanan deği

17 Mart 2010 02:00

T24- Hukukçu kurmaylarıyla biraraya gelen Başbakan Erdoğan, 4 saat boyunca anayasa değişikliği üzerindeki son çalışmaları gözden geçirdi. Dar kapsamlı hazırlanan değişiklik paketinde 12 madde var.

AK Parti son aylarda çokça tartışılan anayasa değişikliği konusunda son adımlarını atıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hukukçu kurmaylarıyla biraraya geldi.

Başbakanlık Merkez Bina'da saat 11.15'de başlayan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik katıldı.

Toplantıda Başbakan Erdoğan'a anayasa değişikliği konusunda hazırlanan son metin aktarıldı ve pakete son şekli verildi. AK Parti muhalefetin kapısını önümüzdeki hafta çalmaya başlayacak.

Başbakan Erdoğan, daha önce yüzde birin üzerinde oy alan siyasi partilere düzenlemenin getirileceğini açıklamıştı. Ancak konuyla ilgili öncelikle Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle görüşme yapılacak.

Hazırlanan 12 maddelik, dar kapsamlı paketin içinde dikkat çeken maddeler şöyle; 

-Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılacak.

-HSYK'nın yapısı değiştirilecek, üye seçimi yeniden düzenlenecek, çıkacak kararlara yargı yolu açılabilecek.

-Askeri suçlar dışında, askere sivil yargı yolu açılması sağlanacak.

-YAŞ'ın ihraç kararlarına yargı yolu açılabilecek.

-Kamu çalışanları uyarı ve kınama cezalarında yargıya gidebilecek.

-Kişisel veriler korunacak.

-Ombudsmanlık kurumu anayasal zemine oturtulacak.

-Kadınlara pozitif ayrımcılığın önü açılırken çocuklara yasalar önünde daha çok hak verilecek.



Öte yandan, paketin içinde bir sürpriz düzenlemenin de yer alabileceği belirtiliyor. Ancak sürprizin ne olduğu henüz bilinmiyor.



BOZDAĞ: RANDEVUDAN ÖNCE MUHALEFETE SUNABİLİRİZ

 

Anayasa paketi için muhalefetten randevu isteneceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ''Son kontroller yapıldı. Çalışmalar tamamlandı. Madde sayısı ve muhteva hakkında bir şey söyleyemem. Muhalefetten randevu talepleri Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından istenecek'' dedi.

Çalışmalarını tamamladıkları Anayasa değişikliği paketini muhalefete sunacaklarını kaydeden Bozdağ, ''Belki randevu tarihinden önce de çalışmayı muhalefete sunabiliriz" diye konuştu.

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