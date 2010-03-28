Anayasa değişikliğine AKP'den ilk muhalif

T24-

AKP’de son dönemdeki açılım ve anayasa değişikliği paketinden rahatsız olan bir grup milletvekilinin Başbakan’a sunulmak üzere bildiri hazırladığı ileri sürüldü. Bu grupta yer aldığı belirtilen Ankara Milletvekili, kimseyle bir bağlantısının olmadığını, ancak anayasa değişikliğine karşı olduğunu söyledi. Özcan, uzlaşmadan getirilen ve yamalı bohça görüntüsü veren bir anayasa değişikliğine destek vermeyeceğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı, anayasa paketinin oylamasında AKP’den de fire olabileceğini söylemişti.

Taraf gazetesi AKP içinde yaklaşık 20 kadar milliyetçi kökenli milletvekilinin demokratik açılım, Ergenekon davası ve anayasa değişikliğine karşı Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere bir bildiri hazırladığını ileri sürdü. Gazetenin haberinde, bu milletvekilleri arasında geçen hafta AKP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan ayrılan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile eski Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, Vahit Erdem, Zekai Özcan, Sadık Yakut, Yusuf Ziya İrbeç, Alaattin Büyükkaya ve Reha Çamuroğlu’nun da bulunduğu belirtildi. AKP Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem pakete ilişkin bazı rahatsızlıkları olduğunu, eleştirdiği ve karşı çıktığı bazı şeyler bulunduğunu söyledi.

‘Toplu hareket içinde değilim’

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Ankara Milletvekili Zekai Özcan, böyle bir bildiri hazırlığından haberinin olmadığını, hiçbir grupla da hareket etmediğini belirtti. Demokratik açılım ve anayasa paketiyle ilgili görüşlerinin baştan beri belli olduğunu ve her platformda dile getirdiğini kaydeden Özcan, “Toplu bir hareket içinde değilim. Çünkü güvenmiyorum kimseye. Habur ile ilgili İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında verilen gensoru önergesinin oylamasında gördük” dedi. Etnik vurgu yapılarak gerçekleştirilecek bir açılımın ülkeye yarar getirmeyeceğini baştan beri söylediğini vurgulayan Özcan, muhalefet partileriyle uzlaşmadan çıkarılacak bir anayasa değişikliğine karşı olduğunu ve destek vermeyeceğini söyledi. Özcan, “Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı, var. Bunu kabul etmek gerekir ancak bu anayasa yamalı bir anayasa olmaz. Anayasalar kısa ve öz olur. 1982 Anayasası’ndan rahatsızız ama bu anayasayı bir konsensüs olup toplumla beraber bir defada değiştirmiyoruz. Bunun yerine ‘şu maddeyi değiştirelim’ diyoruz. Bu taslağın içinde ikinci, üçüncü defa değişen maddeler var. Böyle bir şey olmaz. Değişiklik zorunlu diyorsak, bunun içinde mutlaka siyasi partilerle ve toplumun geniş kesimleriyle uzlaşmak zorundayız. Biz bugün iktidar partisi olarak güçlü olduğumuzu söyleyip çoğunluğumuza güvenerek bir anayasa değişikliği yaparsak, yarın başka bir iktidar gelir o da eğer çoğunluğu varsa istediği gibi bir anayasa değişikliğine gidebilir. Bunun yolunu açmamak lazım. Yamalı bir metin çıktı ortaya. Sürekli yama yapıyoruz ve bütünlüğü bozuluyor, bu bütünlüğü bozmamak lazım” diye konuştu.

Özcan, “26 maddeyi aşırı bir değişiklik olarak görüyorum ve doğru bulmuyorum. Ama daraltılır kısmen uzlaşma yoluna gidilir, o zaman tabii ki farklı bakarım. ‘Biz anayasa değişikliği yapacağız, sivil kesimler ve siyasi partiler karşı çıkacak ama biz bildiğimizi yapalım’ iddiası doğru değil” görüşünü dile getirdi.

Anayasa değişikliğinin kısıtlı bir zamana sığdırılmaya çalışıldığını vurgulayan Özcan, “Ben anayasanın toplumla uzlaşarak 50-100 sene değişmeyecek şekilde toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek özgürlükçü bir anayasanın olmasını istiyorum.” dedi.

AKP’li Sadık Yakut ise Taraf gazetisindeki iddiaya tepki göstererek “Siyasi kararlarda ve atılan adımlarda partimle birlikte hareket etmek, siyaset ve ahlak anlayışımın gereğidir.” görüşünü kaydetti.