Anayasa değişikliğinde söz sırası vatandaşta

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Güvenlik güçlerine saldıranlar, bu yola, bu topraklara nifak tohumu ekmeye çalışanlar beyhude bir çaba içindedir'' dedi. Türkiye'nin geleceğine dair hayati önem taşıyan bir Anayasa değişikliği gerçekleştirdiklerini, sözün millete olduğunu ifade eden Başbakan, CHP lideri Baykal'ın bulunduğu iddia edilen gizli kamera ile çekilmiş komplo kasedi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.





Başbakan Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonları tamamlanan vakıf eserlerinin Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, birkaç haftadır terör örgütünün karakollara, güvenlik güçlerine yönelik kalleşçe saldırılar düzenlediğini belirterek, ''Güvenlik güçlerine saldıranlar, bu yola, bu topraklara nifak tohumu ekmeye çalışanlar beyhude bir çaba içindedir'' diye konuştu.





Türkiye topraklarında nifak ve fesat yeşermeyeceğini belirten Erdoğan, bu saldırıları, Türkiye'deki iç siyasi gelişmelerle bağlantılı provokatif saldırılar olarak gördüğünü ifade ederek ''Aziz milletimin, bu ülke üzerinde karanlık güçlerin nasıl oyun oynadıklarını görmelerini özellikle rica ediyorum'' dedi.







'Son sözü millet söyleyecek'







Önceki gece yarısı TBMM'nin, Türkiye'nin geleceği adına hayati öneme sahip bir Anayasa değişikliğini gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:





''14 gündür sabah 4, 5 ve 6'lara kadar çalıştık. Dediler ki 'Bizi geceleri uykusuz bıraktınız'. 'O kadar önemli görev icra ediyoruz ki gerekirse 24 saat uykusuz kalacağız' dedik. Bu sıradan bir olay değildir ama onlar uykusuz bıraktığımızı söylediler. İyi de siz zaten devamlı uyuyorsunuz. Bizim çalışmamız, üretmemiz lazım. Cumartesi tatil, pazar tatil, 5 günün içinde salı, çarşamba, perşembe meclis. O da saat 3'te başlar, akşam 8'de biter. Ne oluyor, 'görev yaptık'. Yok öyle 25 kuruşa simit. Çok çalışacağız. Türkiye'nin ilerlemesine, kalkınmasına, demokratik müreffeh ülke olmasına engel olan prangaları kırıp atma adına TBMM üzerine düşen görevi yaptı. Şimdi son sözü millet söyleyecek, siz söyleyeceksiniz. Türkiye için bu son derece anlamlı süreci kendi kirli emelleri doğrultusunda yönlendirmek isteyenleri, halka gitmekten korkan, halka korku salmak isteyenleri de millet sağduyusuyla bir kez daha bertaraf edecektir.





Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:





* Başbakan ve bakanlarıyla birlikte bir hükümet geldi, aşkla, şevkle, özveriyle bu ülkeye hizmet etti. Ayak basmadık yer bırakmadılar. Geride eser bıraktılar, hizmet bıraktılar. Allah onlardan razı olsun denilsin, bu bize yeter





* Yeter ki milletimize mahcup olmayalım. Yeter ki bu toprakları bizlere emanet eden atalarımıza, ceddimize, şehit ve gazilerimize mahcup olmayalım





* Bizim köklü medeniyetimiz, bu topraklara sevgiden başka bir şey ekmedi





* Açılışını yaptığımız bin 111 eser, birer vakıf eseri, birer mimari eser, ata yadigarı, kültür mirası olmanın ötesinde, bu ülkenin kardeşliğinin, ortak kaderinin ve ortak ideallerinin de simgesidir





* Yenikapı mevlevihanesi, bu toprakları, sevgiyle, aşkla, hoşgörüyle bugünlere getiren anlayışın abideleşmiş eseridir





* Türkiye, emin ve kararlı adımlarla her türlü krizi ve badireyi başarıyla aştı





* Bakıyorsunuz bu sevinci, başarıyı gölgelemek için kiralık katiller, tetikçiler devreye giriyor. Biz bunlara boyun eğmeyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, biz büyük düşünüyoruz





* 3. boğaz köprüsünü ilan ettik, hemen o malum zihniyet karşısına dikildi; 'istemezük'. bunlar 'istemezükçüler' familyasından







Süryani Katolik Kilisesi açıldı







Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasının ardından toplu açılışın ilk canlı bağlantısı İskenderun ile yapıldı. Başbakan Erdoğan ile Hatay Valisi Lekesiz, canlı bağlantı aracılığıyla görüştü. Erdoğan, ''İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nden sizlere sesleniyoruz, bütün dostlara selamlar sunuyorum. Açılışa gelmiş olan Süryani Katolik Kilisesinin tüm cemaat mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz'' dedi.





Vali Lekesiz de Hatay'daki farklı dinlerden temsilciler, cemaat önderleri ve vatandaşların burada toplandığını belirtti.





Lekesiz, daha sonra kilisenin anahtarını İskenderun Süryani Katolik Vakfı Başkanı Zeki Basatemir'e teslim etti.







Restorasyonu yapılan eserler







Törende, bin 111 vakıf eserini temsilen Yenikapı Mevlevihanesi, Nasuh Paşa Külliyesi (Aydın), Üç Şerefeli Cami (Edirne), İskenderun Süryani Katolik Kilisesi (Hatay), Büyük Cami (Samsun), Surur Hanı (Mardin), Ulukışla Kervansaray (Niğde), Hüsrev Paşa Camisi'nin (Van) açılışı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru tarafından yapıldı.





Başbakan Erdoğan, canlı yayınla açılışı yapılan vakıf eserlerinin bulunduğu illere bağlanarak, buradaki yetkililerden eserlere ilişkin bilgi aldı.





Açılışın ardından Arınç, Yazıcı ve Atalay, Yenikapı Mevlevihanesini gezdi.