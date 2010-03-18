'Anayasa değişikliğinde hedef HSYK'

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin olarak, "Birinci hedefin HSYK olduğu da görüldü, o da belli. Sanıyorum bundan sonra belki bizim de bazı şeyleri ifade etme imkanımız olacaktır" dedi. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de, "Düzenleme kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığına aykırı olmamalı" dedi.



Özbek, HSYK'ya gelişinde gazetecilerin çalışmaları sürdürülen Anayasa değişikliği paketine ilişkin sorularını yanıtladı.



Paket netleştikten sonra üzerlerine düşenleri ifade edeceklerini belirten Özbek, şimdilik bir şey söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.



Paketle ilgili bazı ayrıntıların kamuoyuna yansıdığının anımsatılması üzerine Özbek, "Biraz daha netleşsin. Öyle sanıyorum ki sis bulutları dağılıyor. Daha netleşmeye başladı, daha da netleşecek. Birinci hedefin HSYK olduğu da görüldü, o da belli. Sanıyorum bundan sonra belki bizim de bazı şeyleri ifade etme imkanımız olacaktır" dedi.





Yargıtay: "İlkelere aykırı olmamalı"



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de, Yargıtay'a gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Konuyu değerlendireceklerini, şu anda bir şey söylemek istemediğini belirten Gerçeker, "Zaten söylediklerimiz belli. Görüşlerimiz ortada. Ona göre yine arkadaşlarla toplanır, değerlendirme yaparız" dedi.



Bir gazetecinin "Ortak mutabakat için yapılan görüşmelere rağmen geri adım atılmadığı görülüyor" sözleri üzerine Gerçeker, "Bundan sonrası siyasetçilerin bileceği iş. Biz görüşümüzü, düşüncelerimizi söylüyoruz. Anayasamızda kuvvetler ayrılığı ilkesi, yargı bağımsızlığı benimsenmiş. Yapılacak düzenlemelerin bu ilkelere aykırı olmaması lazım" diye konuştu.



Anayasa paketinin ayrıntılarına ilişkin sorulara karşılık Gerçeker, tasarının kendilerine gelmediğini ifade ederek, "Belki bize de gönderirler veya netleştikten sonra ayrıca bir değerlendirme yaparız" dedi.



Hasan Gerçeker, değerlendirme yapmak için Başkanlar Kurulunu toplayıp toplamayacağı sorusuna, "Tabii bizim yetkili kurullarımız var. Orada arkadaşlarla görüşürüz. Benim söylediklerim hep kurumsal görüşlerimiz. Arkadaşlarla değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.



"Paketin bu şekilde çıkması durumunda tepkiniz ne olur?" sorusu üzerine de Gerçeker, "Tepki olacak bir şey yok. Sonuçta yasamanın kendi iradesidir. Yasalaştıktan sonra ona karşı tepki göstermek diye bir şey olmaz. Eleştirirsiniz ama mutlaka uymak zorundasınız, ne gerekiyorsa onu yapmak zorundasınız" dedi.





AKP'nin anayasa paketi tamam



Hukukçu bazı bakan ve milletvekilleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı; Anayasa değişikliği paketine son şeklini verdi. AKP şimdi muhalefetin kapısını çalacak.



Anayasa paketi 12-13 maddeden oluşacak. Bunlar şöyle:



- Askere sivil yargı yolunun açılması



- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılacak. Toplam 21 üyeden oluşması. HSYK'ya yüksek mahkemelerin yanı sıra alt mahkemelerin de üye gönderebilmesi, Cumhurbaşkanı ve Meclis'in de üye seçebilmesi.



- Parti kapatmaya şiddet ve Meclis'ten izin alma kriteri getirilecek.



- YAŞ kararlarının yargıya taşınabilmesi.



- Yurtdışına çıkış yasağının mahkeme kararına bağlı olması.



- Kişisel verilerin korunması güçlendirilecek



- Ombudsmanlık.



- Çocuk hakları ve kadınlara pozitif ayrımcılık.









