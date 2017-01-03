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Anayasa değişikliği teklifi pazartesi Genel Kurul'da

AKP'nin anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul görüşmeleri pazartesi günü başlayacak

03 Ocak 2017 13:39

AKP'nin anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul görüşmeleri pazartesi günü başlayacak. Görüşmeler, Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak.

AKP'nin 'cumhurbaşkanlığı sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifi, 9 gün süren görüşmelerin ardından geçen cuma TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşürülmüştü. "Yedek milletvekilliği" maddesi tekliften çıkartılırken, cumhurbaşkanının kararnameleriyle ilgili 14. ve 15. maddeler de geri çekilmiş ancak bu maddeler teklifin 9. ve 11. maddelerine eklenmişti. 

Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için iki tur oylama yapılacak. Referandum sürecinin aralanabilmesi için oylamalarda teklifin 330 oy ve üzeri oyla kabul edilmesi gerekecek.

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