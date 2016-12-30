Anayasa değişikliği teklifi komisyondan geçti

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan anayasa değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda dokuz gün süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Komisyon'da görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 316 milletvekilinin imzası vardı.

AKP'nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile vardığı uzlaşma sonrası Meclis Başkanlığına sunduğu 21 maddelik teklif, önergelerle 18 maddeye indi.

TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerde en uzun mesai ise 17 saat çalışılan son gün oldu.

Anayasa teklifinde yeni değişiklikler'Yedek milletvekilliği' anayasa teklifinden çıkarıldıAnayasa değişikliği süreci ve olası referanduma dair merak edilenlerOHAL'de anayasa tartışmaları: Zamanlama doğru mu?10 soruda başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği süreciParlamenter sistemden başkanlık sistemine geçen ülkeler neler yaşadı?

Pek çok maddesinde değişiklik yapılan teklif devletin ve yürütmenin başının Cumhurbaşkanı olmasını, başbakanlık makamının tarihe karışmasını, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3 Kasım 2019'da yapılmasını öngörüyor.

Teklifle getirilen bazı değişiklikler şöyle:

Anayasa değişiklik teklifinin referanduma götürülmesi için önce TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçmesi, sonra da Meclis Genel Kurulu'nda en az 330 oyla kabul edilmesi gerekiyor.

TBMM'de AKP'nin 317, MHP'nin 39 sandalyesi var. TBMM Başkanı oy kullanamadığından AKP'nin, hiç fire vermemesi halinde, referandum için gerekli 330 oya ulaşmak için 14 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.

Teklifle anayasanın tamamının değiştirilmesi öngörülmüyor ancak anayasanın belli maddelerinde yapılması öngörülen değişiklik, tüm süreçler sonrası yürürlüğe girmesi halinde, kimilerine göre hükümet sisteminin değişmesi, kimilerine göre ise bir rejim değişikliği anlamına geliyor.