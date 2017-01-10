Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ilk kavgası "Cinali Yıldırım" sözünden çıktı

TBMM’de 338 milletvekilinin ‘evet’ oyu vermesiyle anayasa değişikliği teklifi maddelerinin görüşülmesine geçilen Genel Kurul’da tartışma çıktı.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, yaptığı konuşmada “Binali, Cinali” benzetmesi yapınca, AKP ve CHP’li vekiller arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası görüşmelere ara verildi ancak tartışma arada da devam etti.

Görüşmeler 18.40'ta tekrar başladı.

Tutanaklara yansıyan tartışma şöyle:

Sayın milletvekilleri, şunu unutmayın: Dünyada tek adam rejimleri çöker, hep böyle olmuştur. Türkiye'de de böyle bir şeye heveslenilirse o çökecek. Grup Başkan Vekilimiz Engin Bey'in de altını çizmek istediği, "Kaos olur, devamı gelmez." dediği oydu. Çevremizdeki coğrafyalara bakın, tarihsel olarak bakın, rejim, sağ-sol farkı yok. Lenin'in Sovyetler Birliği de, Tito'nun Yugoslavya'sı da, Şah'ın İran'ı da çok çok farklı hedefleri olan rejimler olmasına karşın tek adam rejimleri olduğu için çöktü ve eğer buna heves ederseniz Türkiye oraya gider ve bu Mecliste şu anda, bugün görüşmekte olduğumuz anayasa değişiklikleri ne yazık ki aklıma dün Sayın cin Ali Yıldırım'ın, pardon, Binali, bir Ali, Binali Yıldırım'ın, kendisi "Bir Ali bin Ali" dedi de oradan söylüyorum…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Terbiyesizlik yapma!

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) - Ayıp!

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Dinleyin biraz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

METİN ÇELİK (Kastamonu) - Ne dinleyeceğiz ya!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Cumhuriyet gazetesinde neden yazamadın?

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Tamam, dinleyin biraz, şimdi söyleyeceğim.

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) - Ayıp, ayıp!

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Kendisi söyledi "Bin Ali, bir Ali, cin Ali, bir Ali…" diye. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Dinleyin biraz, tamam…

(AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - "Binali değil, cin Ali feda olsun." dedim…

BAŞKAN - Sayın Balbay, siz de sözlerinizi düzeltin. Lütfen, kaba ve yaralayıcı sözler kullanmayın.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Neyi düzeltecek ya!

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Başbakanınızın hoşgörüsü kadar hoşgörülü olun.

HURŞİT YILDIRIM (İstanbul) - Sözünü geri al. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sözünü düzeltecektir belki, özür dileyecektir.

Buyurun Sayın Balbay. Lütfen incitici, yaralayıcı sözler kullanmayalım.

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Sayın Başkan, bence, konuşma süresini… Rica ediyorum…

Sayın Başkan, siz de iki gündür AKP'nin Meclis Başkan Vekili gibi her konuda bir yorum yapıyorsunuz, her konuda bir şey yapıyorsunuz…

BAŞKAN - Ya, Sayın Balbay, hiç yakıştı mı size bu? "Kaba ve yaralayıcı sözler kullanmayın." diyorum. Hiç yakıştı mı size?

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - İki gündür dikkatimi çekiyor Sayın Aydın, iki gündür dikkatimi çekiyor, CHP'den nereden biri yorum yapsa bir karşı yorum getiriyorsunuz.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Özür dile.

HURŞİT YILDIRIM (İstanbul) - Özür dile önce.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

Lütfen sayın milletvekilleri, müdahale etmeyelim.

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Dünkü, Binali Yıldırım'ın sözünü tekrar ediyorum…

HURŞİT YILDIRIM (İstanbul) - Özür dile önce, ondan sonra tekrar et!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Binali Yıldırım'ın sözünü tekrar ediyorum… (AK PARTİ sıralarından "Özür dile." Sesleri)

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Sayın Başkan, ben konuşma süremi…

BAŞKAN - Süre ilavesi yapmıyorum biliyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin.

Siz Genel Kurula hitap edin. (AK PARTİ sıralarından "Özür dile." sesleri)

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - Sizden dilesem dilesem vicdana gelmenizi, bu anayasa değişikliğinizi çekmenizi diliyorum.

Mahvettiniz ülkeyi, çöpe attınız ülkeyi be! Sizin için memleketin ne önemi var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen.

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - "Mühim olan istikrar." Yeter be!

Ne demek, memleketin ne önemi var, mühim olan istikrar; memleketin ne önemi var, mühim olan iktidar(!)

BAŞKAN - Birleşime beş dakika ara veriyorum.