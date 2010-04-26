Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sürüyor

T24 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin, Meclis Başkanı ve komutanlara yargı yolunu açan 19. maddesine 337 kabul, 69 ret oyu çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve yargılama usulünü değiştiren 20'nci madde de 338 oyla kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin 21'inci ve 22'nci maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Genel Kurul'daki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 69 ret oyu kullanıldı; 1 üye de çekimser kaldı.
Teklifin 19'uncu maddesiyle Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde değişiklik yapılarak, kişisel başvuru hakkı tanınıyor. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilmesi imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanının da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanması hükme bağlanıyor.20'nci madde de görüşüldü
TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 20'nci maddesine 338 kabul, 70 ret oyu çıktı.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 70 ret oyu kullanıldı.
Teklifin 20'nci maddesiyle Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve yargılama usulünü düzenleyen 149'uncu maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak.
Oylamanın sonlarına doğru, iktidar partisi milletvekilleri, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e, AKP İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in oy kullanmadığını söyledi. Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Milletvekilleri kendi iradesiyle oy kullansın. Baskı yapılmasın. Baskı yapılıyor'' dedi.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise milletvekillerine baskı yapılamayacağını belirterek, ''Hiçbir milletvekili de baskıya pabuç bırakmaz'' ifadesini kullandı.
Bu sırada koşarak salona giren Sözen oyunu kullandı. Tartışmaların sürmesi üzerine Şahin, Genel Kurulun çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, ''Ayakta bu tür bağrışmalar ve konuşmalar doğru değil. Yerlerinize oturun. Televizyon da naklen yayınlıyor'' dedi.22. maddeye 335 kabul oyu
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 22. maddesine 335 kabul, 70 ret oyu çıktı.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 335 kabul, 70 ret oyu kullanıldı, 1 üye çekimser kaldı, bir oy da boş çıktı.
Teklifin 22 maddesiyle Anayasanın 157. maddesi değiştirilerek, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hakimlik teminatı getirilmesi öngörülüyor.Hangi madde kaç oy aldı?
-1. MADDE
Katılan : 407
Kabul : 336
Ret : 70
Geçersiz : 1
-2. MADDE
Katılan : 405
Kabul : 337
Ret : 68
-3. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 337
Ret : 71
-4. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 336
Ret : 69
Çekimser : 2
Geçersiz : 1
-5. MADDE
Katılan : 405
Kabul : 333
Ret : 70
Çekimser : 1
Geçersiz : 1
-6. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 336
Ret : 70
Geçersiz : 1
Boş : 1
-7. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 335
Ret : 69
Çekimser : 3
Boş : 1
-8. MADDE
Katılan : 414
Kabul : 337
Ret : 72
Çekimser : 5
-9. MADDE
Katılan : 406
Kabul : 334
Ret : 70
Çekimser : 2
-10. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 335
Ret : 70
Çekimser : 3
-11. MADDE
Katılan : 409
Kabul : 338
Ret : 70
Geçersiz : 1
-12. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 336
Ret : 70
Çekimser : 1
Boş : 1
-13. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 338
Ret : 70
-14. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 336
Ret : 71
Boş : 1
-15. MADDE
Katılan : 407
Kabul : 335
Ret : 71
Boş : 1
-16. MADDE
Katılan : 407
Kabul : 337
Ret : 70
-17. MADDE
Katılan : 407
Kabul : 331
Ret : 72
Boş : 2
Geçersiz : 2
-18. MADDE
Katılan : 406
Kabul : 335
Ret : 70
Boş : 1
-19. MADDE
Katılan : 407
Kabul : 337
Ret : 69
Boş : 1
-20. MADDE
Katılan : 408
Kabul : 338
Ret : 70