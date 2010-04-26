T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sürüyor

Anayasa değişikliği teklifinin, Meclis Başkanı ve komutanlara yargı yolunu açan 19. maddesine 337 oyla kabul edildi.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin, Meclis Başkanı ve komutanlara yargı yolunu açan 19. maddesine 337 kabul, 69 ret oyu çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve yargılama usulünü değiştiren 20'nci madde de 338 oyla kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin 21'inci ve 22'nci maddelerinin görüşülmesine geçildi.


Genel Kurul'daki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 69 ret oyu kullanıldı; 1 üye de çekimser kaldı.


Teklifin 19'uncu maddesiyle Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde değişiklik yapılarak, kişisel başvuru hakkı tanınıyor. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilmesi imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanının da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanması hükme bağlanıyor.



20'nci madde de görüşüldü



TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 20'nci maddesine 338 kabul, 70 ret oyu çıktı.


Genel Kuruldaki gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 70 ret oyu kullanıldı.


Teklifin 20'nci maddesiyle Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve yargılama usulünü düzenleyen 149'uncu maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak.


Oylamanın sonlarına doğru, iktidar partisi milletvekilleri, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e, AKP İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in oy kullanmadığını söyledi. Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Milletvekilleri kendi iradesiyle oy kullansın. Baskı yapılmasın. Baskı yapılıyor'' dedi.


TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise milletvekillerine baskı yapılamayacağını belirterek, ''Hiçbir milletvekili de baskıya pabuç bırakmaz'' ifadesini kullandı.


Bu sırada koşarak salona giren Sözen oyunu kullandı. Tartışmaların sürmesi üzerine Şahin, Genel Kurulun çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, ''Ayakta bu tür bağrışmalar ve konuşmalar doğru değil. Yerlerinize oturun. Televizyon da naklen yayınlıyor'' dedi.


22. maddeye 335 kabul oyu

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 22. maddesine 335 kabul, 70 ret oyu çıktı.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 335 kabul, 70 ret oyu kullanıldı, 1 üye çekimser kaldı, bir oy da boş çıktı.

Teklifin 22 maddesiyle Anayasanın 157. maddesi değiştirilerek, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hakimlik teminatı getirilmesi öngörülüyor.



Hangi madde kaç oy aldı?
     

    -1. MADDE
    Katılan   : 407 
    Kabul     : 336 
    Ret       :  70 
    Geçersiz  :   1

    -2. MADDE
    Katılan   : 405 
    Kabul     : 337 
    Ret       :  68 

    -3. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 337 
    Ret       :  71  

    -4. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 336 
    Ret       :  69 
    Çekimser  :   2 
    Geçersiz  :   1 

    -5. MADDE
    Katılan   : 405 
    Kabul     : 333 
    Ret       :  70 
    Çekimser  :   1 
    Geçersiz  :   1 

    -6. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 336 
    Ret       :  70 
    Geçersiz  :   1 
    Boş       :   1 

    -7. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 335 
    Ret       :  69 
    Çekimser  :   3 
    Boş       :   1 

    -8. MADDE
    Katılan   : 414 
    Kabul     : 337 
    Ret       :  72 
    Çekimser  :   5 

    -9. MADDE
    Katılan   : 406 
    Kabul     : 334 
    Ret       :  70 
    Çekimser  :   2 

    -10. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 335 
    Ret       :  70 
    Çekimser  :   3 

    -11. MADDE
    Katılan   : 409 
    Kabul     : 338 
    Ret       :  70 
    Geçersiz  :   1 

    -12. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 336 
    Ret       :  70 
    Çekimser  :   1 
    Boş       :   1 

    -13. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 338 
    Ret       :  70 

    -14. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 336 
    Ret       :  71 
    Boş       :   1 

    -15. MADDE
    Katılan   : 407 
    Kabul     : 335 
    Ret       :  71 
    Boş       :   1 

    -16. MADDE
    Katılan   : 407 
    Kabul     : 337 
    Ret       :  70 

    -17. MADDE
    Katılan   : 407 
    Kabul     : 331 
    Ret       :  72 
    Boş       :   2 
    Geçersiz  :   2  
   
    -18. MADDE
    Katılan   : 406 
    Kabul     : 335 
    Ret       :  70 
    Boş       :   1

    -19. MADDE
    Katılan   : 407 
    Kabul     : 337 
    Ret       :  69 
    Boş       :   1

    -20. MADDE
    Katılan   : 408 
    Kabul     : 338 
    Ret       :  70

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24