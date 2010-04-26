Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sürüyor

T24 -

20'nci madde de görüşüldü

22. maddeye 335 kabul oyu

Hangi madde kaç oy aldı?

Genel Kurul'daki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 69 ret oyu kullanıldı; 1 üye de çekimser kaldı.Teklifin 19'uncu maddesiyle Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde değişiklik yapılarak, kişisel başvuru hakkı tanınıyor. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilmesi imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanının da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanması hükme bağlanıyor.TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 20'nci maddesine 338 kabul, 70 ret oyu çıktı.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 70 ret oyu kullanıldı.Teklifin 20'nci maddesiyle Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve yargılama usulünü düzenleyen 149'uncu maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak.Oylamanın sonlarına doğru, iktidar partisi milletvekilleri, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e, AKP İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in oy kullanmadığını söyledi. Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Milletvekilleri kendi iradesiyle oy kullansın. Baskı yapılmasın. Baskı yapılıyor'' dedi.TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise milletvekillerine baskı yapılamayacağını belirterek, ''Hiçbir milletvekili de baskıya pabuç bırakmaz'' ifadesini kullandı.Bu sırada koşarak salona giren Sözen oyunu kullandı. Tartışmaların sürmesi üzerine Şahin, Genel Kurulun çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, ''Ayakta bu tür bağrışmalar ve konuşmalar doğru değil. Yerlerinize oturun. Televizyon da naklen yayınlıyor'' dedi.TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 22. maddesine 335 kabul, 70 ret oyu çıktı.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 335 kabul, 70 ret oyu kullanıldı, 1 üye çekimser kaldı, bir oy da boş çıktı.Teklifin 22 maddesiyle Anayasanın 157. maddesi değiştirilerek, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hakimlik teminatı getirilmesi öngörülüyor.

-1. MADDE

Katılan : 407

Kabul : 336

Ret : 70

Geçersiz : 1

-2. MADDE

Katılan : 405

Kabul : 337

Ret : 68

-3. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 337

Ret : 71

-4. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 336

Ret : 69

Çekimser : 2

Geçersiz : 1

-5. MADDE

Katılan : 405

Kabul : 333

Ret : 70

Çekimser : 1

Geçersiz : 1

-6. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 336

Ret : 70

Geçersiz : 1

Boş : 1

-7. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 335

Ret : 69

Çekimser : 3

Boş : 1

-8. MADDE

Katılan : 414

Kabul : 337

Ret : 72

Çekimser : 5

-9. MADDE

Katılan : 406

Kabul : 334

Ret : 70

Çekimser : 2

-10. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 335

Ret : 70

Çekimser : 3

-11. MADDE

Katılan : 409

Kabul : 338

Ret : 70

Geçersiz : 1

-12. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 336

Ret : 70

Çekimser : 1

Boş : 1

-13. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 338

Ret : 70

-14. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 336

Ret : 71

Boş : 1

-15. MADDE

Katılan : 407

Kabul : 335

Ret : 71

Boş : 1

-16. MADDE

Katılan : 407

Kabul : 337

Ret : 70

-17. MADDE

Katılan : 407

Kabul : 331

Ret : 72

Boş : 2

Geçersiz : 2



-18. MADDE

Katılan : 406

Kabul : 335

Ret : 70

Boş : 1



-19. MADDE

Katılan : 407

Kabul : 337

Ret : 69

Boş : 1



-20. MADDE

Katılan : 408

Kabul : 338

Ret : 70