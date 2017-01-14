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BBC Türkçe

Anayasa değişikliği teklifi: Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi de kabul edildi. 344 oyla kabul edilen teklif, cumhurbaşkanına olağanüstü hâl ilan etme yetkisi veriyor.

14 Ocak 2017 23:20

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), anayasa değişikliği paketinin 12. maddesini de kabul etti.

Genel kurulda yapılan oylamada teklif 344 oyla kabul edilirken 133 de ret oyu kullanıldı. 2 oy boş, 3 oy ise geçersiz çıktı.

Kabul edilen madde, cumhurbaşkanına olağanüstü hâl (OHAL) ilan etme yetkisi veriyor.

OHAL ilan edilebilecek koşullar ise şöyle sıralanıyor:

"Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım."

Cumhurbaşkanı'nın ilan edeceği OHAL'in Meclis tarafından da onaylanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının kararname yayınlayabileceği konulara yönelik kısıtlamalar da OHAL döneminde geçerli olmayacak, Cumhurbaşkanı herhangi bir kısıtlama olmadan kararname yayınlayabilecek.

Olağanüstü hâl, mevcut sistemde cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilebiliyor.

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