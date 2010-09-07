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Anayasa değişikliği paketinin tam metni

Anayasa değişikliği paketinin tam metnini, Anayasa Mahkemesi'nin 7 Temmuz 2010'da iptal ettiği ifadeleri koyu harflerle işaretlenmiş bir şekilde aşağıda sunuyoruz.

07 Eylül 2010 03:00

T24 - TBMM'de 7 Mayıs 2010'da kabul edilen, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 13 Mayıs 2010'da referanduma sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa değişikliği paketi, geçici maddeler dahil, toplam 26 maddeden oluşuyor. Anayasa değişikliği paketinin tam metnini, Anayasa Mahkemesi'nin 7 Temmuz 2010'da iptal ettiği ifadeleri koyu harflerle işaretlenmiş bir şekilde aşağıda sunuyoruz.


ANAYASA MAHKEMESİ'NCE İPTAL EDİLEN İFADELER VE TEKLİFİN TAM METNİ

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