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Anayasa değişikliği paketi 12 gün sonra Erdoğan’a gönderildi

Değişikliğin 12 gün Meclis'te beklemesi tartışmalara sebep olmuştu

02 Şubat 2017 22:22

Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliği teklifi 12 gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onay için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanının kanunu onaylaması halinde, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanacak. 

Halkoylaması Kanunu’na göre, Erdoğan’ın imzasının ardından 60’ıncı günü takip eden ilk pazar günü referandum yapılacak. 

Referandumun da 9 ya da 16 Nisan tarihinde yapılması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünden itibaren 7 Şubat’a kadar kanunu onaylarsa referandum 9 Nisan’da yapılacak. 

İmza 7 Şubat’tan sonraki günlere kalırsa referandum 16 Nisan’da yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreç hakkında açıklamaları dikkate alındığında kanunu birkaç gün içinde imzalaması ve referandumun da 9 Nisan’da yapılması öngörülüyor.

İddialar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin Meclis'te bekletilmesi sebebini AKP'nin yaptırdığı anketlerde "hayır" oyununun yüksek çıkması olduğunu iddia etmişti.

Eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran da, AKP'nin Erdoğan'a gönderilmeden önce teklif metninde bazı değişiklikler yaptığını, bunu fark eden MHP vekilleriyle tartışma yaşandığı için paketin gönderilmediğini öne sürmüştü.

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