Anayasa değişikliği düzenlemesi için kritik hafta

AKP, içinde başkanlık sisteminin de yer aldığı anayasa değişiklik teklifi taslağını, bu hafta MHP'ye iletmesi bekleniyor. Yapılacak müzakereler sonrasında nihai kararı, süreci başlatan liderler verecek.

NTV'de yer alan habere göre, taslağın iletilmesi sonrasında, iki partinin milletvekillerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra taslağa son şeklini, iki lider birlikte yapacakları toplantıda verecek.

Anayasa değişikliğiyle ilgili süreç, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeden sonra hızlanmıştı.

Görüşme sonrasında MHP lideri, ilk değerlendirmesini sosyal medyadan yapmış, "Henüz somut bir siyasi mutabakat sağlanmamış olsa da önümüzdeki sürecin Türkiye'deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim" demişti.

"Komisyon kurulacak"

AKP, hazırlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin taslağını MHP'ye iletmesinin ardından iki partinin iki ya da üçer üye vermesiyle bir komisyon oluşturulacak. Taslak üzerinde çalışma yapılacak.

AKP'nin önereceği başkanlık sistemine ilişkin ilk somut bilgiler de bu taslak ile ortaya çıkacak. Komisyonun çalışması tamamlandığında iki lider yeniden biraraya gelecek. Taslağın teklife dönüşmesi için nihai karar verilecek.

MHP, paralellik istiyor

MHP, Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluğu arasında paralellik olmasını istiyor.

AKP'nin'nin 2012 teklifinde, başkana tanınan yetkilerin sınırlandırılması, sorumluluğunun belirgin hale getirilmesi de MHP açısından önemli.

MHP'nin üstünde durduğu noktalardan biri de tüm bu yetki kullanımının, siyasi sorumluluğun yanısıra hukuki yaptırım da içermesi yönünde.