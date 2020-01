Anavarza Bal yüzde 40 büyüme hedefliyor

Yusuf BAŞTUĞ- Yaşar KORKUSUZ/ ADANA, (DHA)- ADANA\'daki Anavarza Bal firmasının Genel Müdürü Can Sezen, son 2 yılda yaptıkları 10 milyon liralık yatırımla önemli bir hamle yaptıklarını belirterek bu yıl yüzde 40 büyüme hedeflediklerini söyledi.

Kozan ilçesindeki üretim tesislerinde açıklama yapan Can Sezen, \"Bu yıl için tüm planlarımızı 3 bin tonluk üretimimizi 4.2 bin tona çıkarmak ve yıllık ciromuzu 56 milyon liraya taşımak üzerine yapıyoruz. Ciro ile pazar payı olarak Türkiye\'deki iki büyük markadan biri olarak ihracata da büyük ağırlık vermek istiyoruz. Şu an ihracatımız toplam satışımızın yüzde 5\'i. Türkiye\'nin bal ihracatına paralel olarak ihracatımız ne yazık ki düşük. Bu yıldan başlayarak İhracatımızı 2 katına çıkarmak istiyoruz. Bunun için mevcut Irak ve Hollanda pazarının yanına yeni ülke pazarlarını da eklemek için araştırmalarımız ve girişimlerimiz sürüyor\" dedi.

\'SAHTE BAL TESTLE ANLAŞILIR\'

Yıllık 105 bin ton üretimle Türkiye\'nin Çin\'den sonra en büyük ikinci üretici olduğunu anlatan Can Sezen, şöyle devam etti:

\"Arıcıların bal üretirken bir yandan da arı zehiri, polen, arı sütü gibi katma değeri yüksek ve gelirlerini artıracak ürünlerin üretimine yönelmesi ile ihracatta arzu ettiğimiz seviyeye ulaşabiliriz. Ülkemizde Adana, Muğla, ve Ordu bal üretiminde çok önde. Özellikle Adana bitki çeşitliliği bakımından da çok geniş bir yelpazeye sahip. Bunu fırsat olarak görüyoruz. Balın fabrikaya kabulünden paketlenmesine dek tüm süreçlerinde balın duyusal testleri Türkiye\'de bir ilk olan Anavarza Tat Laboratuvarları\'nda yapılıyor ve bu sayede raflara sadece en lezzetli ballar gönderilmektedir. Türkiye\'de 500\'e yakın endemik ballı bitki çeşidi var. Dünyanın başka hiçbir coğrafyası bu kadar zengin değildir. Bu avantajı kullanmalıyız. Ayrıca sahte balla ilgili bir değerlendirmem var. Sahte balı renginden, koklayarak veya tadarak anlayamazsınız. Mutlaka analiz yapılmalı. Resmi kurumlarımız denetimlerini yapıyor zaten ancak açıkta satılan ürünler için risk sürüyor. Tüketicilere kontrollü, güvenilir markalı ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz.\"



FOTOĞRAFLI