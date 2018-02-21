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Dünya

Anastasiadis'ten Türkiye'ye Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını engellememe çağrısı

"Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin söylemleri, yasa dışıdır, makul değil"

21 Şubat 2018 21:54

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz'de yürütülen doğalgaz ve petrol arama faaliyetleriyle ilgili olarak Türkiye'ye, "çalışmaları engellememe" çağrısı yaptı

Ankara,  Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) yürüttüğü gaz ve petrol arama faaliyetlerine sert tepki gösterirken Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten açıklama geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre Anastasiadis, Türkiye'ye, Kıbrıs'ın MEB'deki doğalgaz faaliyetlerini engellememe çağrısı yaptı.

"Yasa dışı açıklamalar, Meşru hakların ihlali"

"Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin söylemleri, yasa dışıdır, makul değildir. Bunlar, Kıbrıs halkının çıkarlarına yanıt vermiyor'' çıkışını yapan Rum lider, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki 'meşru haklarını ihlal etmeyi sonlandırmaya davet ettiğini' belirtti.  

"Tek devlet kurduktan sonra paylaşılacak"

Adanın doğal zenginliklerinin Kıbrıs'a ait olduğunu yineleyen Anastasiadis, bunların adada tek devlet kurulduktan sonra Kıbrıslı Türklerle paylaşılacağını vaadini sözlerine ekledi.

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