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Dünya

Anastasiadis: Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması şimdilik imkansız

Ali Ruhluel / Lefkoşa 28 Şubat (DHA) - Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin isteksizliği nedeniyle Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması şimdilik imkansız" dedi

28 Şubat 2018 22:11

Ali Ruhluel / Lefkoşa 28 Şubat (DHA) - Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, \"Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin isteksizliği nedeniyle Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması şimdilik imkansız\" dedi.
Rum radyosunun haberine göre, Anastasiadis, Türkiye’yi ve Kıbrıs Türk liderliğini \"kabul edilemez talepler ve şartlar ortaya koymakla\" suçladı.
Yeni başkanlık görevi için  bugün Rum Meclisi’nde düzenlenen törende yemin eden Anastasiadis, tören sonrasında yaptığı açıklamada, \"Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin isteksizliği nedeniyle Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması şimdilik imkansız\" dedi.
 Hükümetinin önceliğinin \"kabul edilemez\" diye nitelediği mevcut durumun göğüslenmesi olduğunu söyleyen Anastasiadis, Türkiye’nin \"Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’deki egemenlik haklarını sürekli ihlal ederek yeni emrivakiler yaratmaya çalıştığını\" ileri sürdü.
Anastasiadis, Kıbrıs Türk liderliğinin, \"Ada’nın doğal  kaynaklarının değerlendirilmesi ve yönetilmesi yetkisinin gelecekteki federal devletin merkezi  hükümetinin yetkisinde olduğunu açıkça belirleyen yakınlaşmalardan bir kez daha caydığını\" savundu ve \"bu tavırdan\" üzüntü duyduğunu söyledi.
Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin tek yanlı enerji planlarını ileri götürmesine, KKTC’den gelen tepkiler için de Kıbrıs Türk tarafının istediğinin, \"Kıbrıslı Türklerin çıkarına değil Ankara’nın stratejik hedeflerine hizmet etmek olduğunu\" ileri sürdü.
Müzakere masasına dönmeye hazır olduğu iddiasını da yineleyen Anastasiadis, bunun için Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki \"yasa dışı\" diye nitelediği faaliyetleri ile Kıbrıs Türk tarafının \"kabul edilemez\" diye nitelediği taleplerinin ortadan kalkmasını şart koştu.
Anastasiadis, \"Çözüm, her türlü müdahale ve garantörlük hakkının tasfiye edilmesi ve Kıbrıs’ın AB üyesi sıfatının değerlendirilmesi ile devletin işleyebilirliğini ve sürdürülebilirliğini güvenceye almalıdır\" iddiasında bulundu, gelişmelerin, Rum tarafının Crans Montana’daki tavrını haklı çıkardığını savundu.

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