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Dünya

Anastasiadis: Kıbrıs görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının sorumlusu Türkiye

Anastasiadis, Ankara'nın bu tavrının 10 gün devam eden ancak sonuç alınamayan görüşmeleri tıkadığını öne sürdü

11 Temmuz 2017 01:24

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında yürütülen ancak sonuçsuz kalan Kıbrıs barış görüşmelerinin başarısız olmasına Türkiye'nin müzakerelerdeki tavrının yol açtığını savundu.

Anastasiadis, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin müzakerelerde Ada'da asker tutmaya devam etme konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Rum lider, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak adına askeri müdahale hakkını da saklı tutmayı talep ettiğini ifade etti.

Anastasiadis, Ankara'nın bu tavrının 10 gün devam eden ancak sonuç alınamayan görüşmeleri tıkadığını öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğündeki Ankara heyetinin görüşmeleri önce oyaladığını ardından da çıkmaz sokağa soktuğunu öne sürdü.

Kotzias, Atina'da düzenlediği basın toplantısında "Türkler ne bekliyordu? Türkiye'nin ne zaman isterse Kıbrıs'ı işgal etme hakkına sahip olmasına izin verilmesini mi bekliyorlardı?" diye sordu.

Çavuşoğlu'nun görüşmeler sırasında bir takım tavizlere yanaştığını da ifade eden Yunan Dışişleri Bakanı, "Sıra uzlaşı metnine bu tavizleri yazmaya geldiğinde geri adım attılar. Bizimle beş gün boyunca dalga geçtiler" dedi.

Türkiye ise görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından Yunanistan'ı ve özellikle de yunan Dışişleri Bakanı Kotzias'ı sorumlu tutmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bakan Kotzias'ın uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşımı, Konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur. Konferans, iyi niyetin ve siyasi iradenin yoksunluğunda çözüme varılmasının mümkün olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir" demişti.

 

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