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Dünya

Anastasiadis: Ada'da barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmeye başlandı

'Yakında daha önemli ilerlemelerden bahsetmeyece başlayabileceğiz'

02 Temmuz 2015 15:30

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, barış görüşmelerinde "büyük oranda aşama kaydedilmeye başlandığını" söyledi.

Reuters'a konuşan Anastasiadis, "Bu hızla devam edersek, inanıyorum ki, yakında daha önemli ilerlemelerden bahsetmeye başlayabileceğiz" dedi.

Barış görüşmeleri, Mustafa Akıncı’nın 26 Nisan'daki seçim sonucunda Cumhurbaşkanı olmasıyla yeniden başlamıştı. 

Akıncı ile Rum lider Anastasiadis, geçtiğimiz günlerde dördüncü kez bir araya geldi ve Ada’nın yarım asırlık sorununun mülkiyet, toprak ve yönetim gibi en kritik konularında çözüm kriterlerini belirledi. 

Görüşmenin ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide, daha önce Kıbrıs sorununun çözümünden umutlu olduğunu ancak yapılan bu son görüşmede çözüm umudunun daha da arttığını söyledi.

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