Anastasiadis: Acı tüm insanlar için aynıdır, barışı istiyor ve arzuluyoruz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, adadaki ekonomik krize odaklandıklarını barış müzakereleri için acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Anastasiadis, “Müzakerelerin birkaç ay gecikmeli olarak başlamalarında hiçbir kasıt yoktur. Kıbrıs, benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıyadır ve tüm enerjimiz bu krizi aşmaya yöneliktir” dedi.

Türk basınında ilk defa Milliyet gazetesinden Sefa Karahasan’a konuşan Rum lider, adadaki barış süreci ve ekonomik krize dair açıklamalarda bulundu.

Rum lider, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını arzu ettiklerini belirterek, acele etmek istemediklerini dile getirdi. Anastasiadis, “Kıbrıs sorununa çözüm bulmanın acil olduğunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda yapıcı biçimde çalışmakta kararlıyız. Mesele kişisel değil, siyasidir. Müzakereler, hepimizin hazır olduğu zaman başlayacaktır. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, belli bir ön çalışma süresinin gerekli olduğunu kabul etmektedirler. BM’nin, süreci sonbahara doğru başlatmaya hazır olacağı görülmektedir” dedi.

2004’te Annan Planı’na “evet” diyen Rum lider şunları söyledi:

“Annan Planı, farklı koşullarda ve farkı konjonktürde sunuldu. Annan Planı, artık tarih oldu ve ona, yazarları dâhil, kimse gönderme yapmamaktadır. Annan Planı ile ilgili bir tartışmaya başlamamız hiçbir şeye hizmet etmemektedir. Ne Annan Planını geri getirmek ne de sil baştan müzakerelere başlamak mümkündür. On yıllarca çeşitli çözüm modelleri üzerinde görüşüyoruz. İsimden ziyade, içeriğe daha fazla önem vermemizin zamanı geldi. Emrivakiler ve değiştirilemeyen koşulların oluştuğunu bilmekteyiz. Ancak bu, Kıbrıslı Rumların insan haklarına saygı gösterecek ve Kıbrıslı Türkleri kendi haklarından mahrum etmeyecek bir çözümü hayal etmemizi engellememektedir.”

‘Rumların da acı çektiği anlaşılmalı’

Kıbrıs sorunun çözülmesi ile birlikte bölgenin güvenliğinin ve dünya barışının güçleneceğini bildiren Anastasiadis, “Acı, etnik kökeni bakılmaksızın tüm insanlar için aynıdır” dedi.

Rum lider sözlerini şöyle sürdürdü:

- Rumların çözüm istemediği algısı: “Kıbrıslı Rumların çözüm istememeleri iddiasında mantık yoktur. Neden toprak ve mal iadesini istemesinler? Neden çocuklarının güvenli koşullarda yaşayıp çalışmalarını istemesinler? Bölücü hattın verdiği duygunun hoş olduğunu mu zannediyorsunuz? Karşı taraf da, Kıbrıs halkında acının var olduğunu anlamalıdır. İnsanlar zorla yerlerinden koparıldı, ölüler, yaralılar ve korku vardı. Çözüm, bu olumsuz duyguları aşmalıdır. Çözümün yaşayabilir olmasını sağlayacak olan budur, sadece kâğıt üstündeki düzenlemeler değil.

Rakamlar ve yüzdeliklerin önemi var tabii, ancak benim için yaşayabilir olmasının kıstası insanların kendisidir. Çözüm, toplumun hakkaniyet duygusunu karşılamalı ve AB müktesebatına uygun olmalıdır. Çünkü Kıbrıslı Türkler de AB üyesi olacaktır. Kıbrıslı Türklerin 2004’teki “evet” oyu, 1974 yılı ile eşit olarak görülemez. Barışmayı istemekte, arzulamaktayız. Ancak, kendimizi biraz başkalarının yerine koyalım. Acı, etnik kökeni bakılmaksızın tüm insanlar için aynıdır.”



- Doğal gaz aramaları: “Kıbrıs ile Türkiye arasındaki sorunların çözümlenmiş olduğu bölgenin aynı haritasını bir düşünün. Denklem tamamen değişir. Kıbrıs, tüm bölgenin doğal gazının her istikamete transit olarak taşınacağı bir yer olabilir. En iyi çözümleri sunacak olan askeri güç değil, piyasadır. Böyle bir durumda, tüm Kıbrıs halkı için çok büyük yararlar olacaktır. Bizim vizyonumuz barış ve tüm bölge halklarının refahıdır.”



- Türkiye’nin süreçteki yeri: “Kıbrıs sorunu; Kıbrıs ve Türkiye’yi, bir arada yaşamak için bir model üzerinde anlaşmaları gereken Kıbrıs’taki iki toplumu ilgilendirir. Aynı zamanda uluslararası yönü de vardır. Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni AB’nin eşit bir üyesi olarak kabul etmemesi, Ankara’nın katılım müzakerelerinde ve NATO-AB işbirliğinde sorun yaratıyor. Kıbrıs, bir Avrupa sorunu. Çözüm, NATO-AB ilişkileri gibi ABD ve Britanya’yı ilgilendiren birçok meseleyi halledecek.”

Erdoğan’a çözüm mesajı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderen Anastasiadis “Bu söyleşinin içeriğinin, kendiliğinden çok net bir mesaj verdiğini sanıyorum. Kıbrıs sorunu, nihayet tüm Kıbrıs halkının yararına çözümlenmelidir. Bu, acı çekenlere bir tazminat olarak borcumuz ve yeni kuşaklara anne ile babalarının feci tecrübelerini tekrar yaşamayacağı ile ilgili emanetimizdir. Kıbrıs sorununda bir başarının, çevremizdeki bölge halklarına olumlu yansımaları olacak ve bölge güvenliği ile dünya barışını güçlendirecektir. Bunu başarma elimizden gelen çabayı harcamamıza değer.”