Anastasiadis "Müzakerelere dönmeye hazır"

Ali Ruhluel / Lefkoşa 19 Mart (DHA) - Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Anastasiadis, “Al Jazeera” televizyon kanalına yaptığı konuşmasında, Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için dört yıldır müzakerelerin yapılmakta olduğunu belirtirken doğal gaz konusunun ise, hakkında uzlaşı olduğu için hiçbir zaman müzakere masasına gelmediğini vurguladı.

“Doğal kaynakların devlete ve Kıbrıslı Rum veya Kıbrıslı Türk fark etmeksizin, yasal vatandaşlarına ait olduğu” iddiasını da yineleyen Anastasiadis, Exxon Mobil şirketinin yakın tarihte başlaması beklenen araştırmalara ilişkin ise “Türkiye’nin olası kışkırtıcı hareketlerden kaçınmasını dilediğini” söyledi.

ABD’den araştırmaların korunması amacıyla herhangi bir askeri destek isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Ordunun karışmasını istemediğini ancak kendi çıkarlarını koruma konusunun ABD’yi ilgilendirdiğini” söyledi ve “Biz enerji programımızın başarıya ulaşması için elimizden gelen her şeyi yaptık” şeklinde konuştu.