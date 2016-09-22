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Dünya
Deutsche Welle

Anastasiades: Kıbrıs'ta yıl sonuna kadar çözüm mümkün

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades, Ada’da bu yılın sonuna kadar çözüm bulunabileceğini söyledi. Anastasiades, soruna çözüm ararken hedefinin geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak olduğunu belirtti.

22 Eylül 2016 23:26


Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitaben Perşembe günü yaptığı konuşmada, Ada'nın paylaşılmasına ilişkin tarihî sorunun bu yılın sonuna kadar çözülebileceğini söyledi. Anastasiades “Bu iddialı hedefin gerçekleşmesi mümkün” dedi. BM gündemindeki en eski iki sorundan biri olan Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşması için kararlılık ve süratle çaba göstereceğini vurgulayan Anastasiades, “hedefinin geçmişte yapılan hatalardan kaçınmak olduğunu” söyledi.

Ban Ki Moon ile üçlü görüşme

BM yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kıbrıs'ta sorunun çözümüne ilişkin yapılan müzakerelerde önemli ilerleme sağlandı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon arasında Pazar günü New York'ta üçlü bir görüşme yapılması planlanıyor. Görüşmede, iki liderin Ban Ki Moon'dan sorunun çözümünde arabulucu olmasını istemesi bekleniyor.

Hâlâ pürüzler mevcut

Kıbrıs 1974 yılında Yunanistan'ın desteklediği darbenin ardından Türkiye'nin askerî müdahalesiyle bölünmüştü. Ada'da yapılan müzakerelerde, çözüm olarak kuzeyde Kıbrıslı Türklerin, güneyde de Rumların oluşturacağı iki devletli federal bir devlet kurulması öngörülüyor. İki tarafın yürüttüğü müzakarelerde üzerinde anlaşılamayan noktalardan birini garantörler oluşturuyor. Kıbrıslı Türklerin çoğu ve Türk hükümeti, Türkiye'nin garantör olarak varlığını sürdürmesini ve Ada'da asker bulundurmasını istiyor. Ancak Rum tarafı bunu reddediyor.

Kıbrıs'ın birleşmesi için 2004'te referanduma sunulan Annan Planı, Rumlar tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine Ada'da barış görüşmeleri sekteye uğramış, 2015 yılında Kıbrıs Türk tarafından Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından görüşmelerde yeniden ilerleme sağlanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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