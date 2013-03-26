Anastasiadis: Acı verici ama elimizden gelen bu

Rum lider Nikos Anastasiadis, AB ve IMF ile varılan kurtarma paketini kabul ettikten sonra ilk kez halka seslendi.



Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bankalar açıldığında aşırı mevduat çekilişini önlemek amacıyla kısıtlamalar getirileceğini ancak bu uygulamalara kısa süre içinde, aşama aşama son verileceğini söyledi.

Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Avrupa Merkez bankasının nakit akışı sağlayacağını ve böylece 10 milyar Euro’nun ekonomiye pompalanacağını aktaran Anastasiadis, ülkenin yeniden yapılandırılması çabalarında halktan destek istedi.

AB ve IMF ile varılan kurtarma paketini kabul ettikten sonra ilk kez halka seslenen Nikos Anastasiadis, Brüksel’de gece yarısına kadar süren hummalı çalışmalar sonucunda, 'acı veren' bir sonuca ulaşıldığını kaydetti. Anastasiades varılan anlaşmayı, “O şartlarda yapabileceğimizin en iyisiydi” diye değerlendirdi.

Ülkenin iflasın eşiğine geldiğini, AB ve IMF ile anlaşmaktan başka seçenek kalmadığını belirten Nikos Anastasiadis, “Bu şartlar altında seçim yapmamız kolay olmadı. Sorumluluk duygusu ve azimle müzakere ettik, imzaladığımız anlaşma acı verici ama elimizden gelenin en iyisi buydu” dedi.

Endişe ve belirsizliklerin geride kaldığını belirten Rum lider Anastasiadis, yarından (bugün) itibaren Güney Kıbrıs için yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Hükümetin sert kararlar almak zorunda kalacağını belirten Anastasiadis, “Kolay çözüm yok. Geleceğimiz için acı veren, cesur ve sert kararlar almak zorundayım” diye konuştu.

Halkına, içinde bulundukları krizi avantaja dönüştürme çağrısı yapan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis “Geleceği daha sağlam ve güvenilir inşa etmek için gelin yeni bir başlangıç yapalım” dedi.

Bu arada önlem paketi kapsamında yeniden yapılanması kararlaştırılan Laiki Trapeza (Halk Bankası) ve Kıbrıs Bankası'nın (Bank of Cyprus) bugün ve yarın da kapalı kalacağı açıklandı.

Güney Kıbrıs'ta bankaların 10 gündür kapalı olması iç ticarette büyük sıkıntılara neden oluyor. Nakit sıkıntısı nedeniyle alışverişlerin durma noktasına geldiği ülkede acil ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlar bir an önce bankaların açılmasını bekliyor.