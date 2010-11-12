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Dünya

Anastacia, KKTC'ye geldi

Amerikalı ünlü şarkıcı Anastacia, KKTC'deki Cratos Premium Otel'de 13 Kasım Cumartesi günü vereceği konser için İstanbul üzerinden KKTC'ye geldi.

12 Kasım 2010 02:00

T24 - Amerikalı ünlü şarkıcı Anastacia, KKTC'deki Cratos Premium Otel'de 13 Kasım Cumartesi günü vereceği konser için İstanbul üzerinden KKTC'ye geldi.

Dünyada 20 milyondan fazla albüm satışı yapan 42 yaşındaki Anastacia, KKTC'de vereceği konser için THY'nin tarifeli uçağıyla Basel'den İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Anastacia, transit olarak geldiği İstanbul'dan THY uçağıyla saat 18.30'da KKTC'ye gitti. 

Jennifer Lopez ve Julio Iglesias'ın KKTC'de konser vermesini engelleyen Rum lobisi, Cratos Premium Otel'de sahneye çıkacak Amerikalı şarkıcı Anastacia'nın 25 Eylül 2010'da vereceği konseri de engellemişti.

Anastacia, Cratos Premium Otel'in sahibi Murat Bozoğlu'nun girişimleriyle 13 Kasım'da otelde sahneye çıkmayı kabul etti.

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