Anasınıfındaki 'şehit'li ve 'silah'lı 15 Temmuz gösterisine inceleme

Kayseri'deki 23 Nisan kutlamalarında anasınıfı öğrencilerinin ellerine aldıkları oyuncak silahlarla bir çatışmayı canlandırması ve bir öğrencinin hayatını kaybetmiş bir asker rolü yaparak üzerinin Türkiye bayrağıyla örtülmesiyle sona eren gösteriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı. Olayın araştırması için müfettiş görevlendirilirken, İlkokul Müdürü Ali Çakmak, "Varsa kusurumuz, cezamızı devlet keser" dedi.

Kayseri'de dün açık alanda yapılması planan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonuna alındı. Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, öğretmenler velilerin katıldığı törende şiirler okundu, seymen ve mehter gösterileri yapıldı.



Törende Şükrü Malaz İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin 'Kınalı Kuzular' ve '15 Temmuz' gösterisinde, temsili bir çatışma anı sergilenerek, bir askerin hayatını kaybetmesi canlandırıldı. Vurularak hayatını yitiren askeri canlandıran öğrencinin üzerine Türkiye bayrağı örtüldü. Gösteri, salonu dolduranlar tarafından alkışlanırken, bazı veliler ve protokol üyeleri çocuklara oyuncak bile olsa silah verilmesini yadırgadıklarını dile getirdi.

Uzmanlar da çocukların böyle bir gösterinin içinde yer almasını eleştirdi. Konunun ulusal medyada yayımlanmasının ardından tepkiler artarken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu araştırması için müfettiş görevlendirdi.



Şükrü Malaz İlkokulu Müdürü Ali Çakmak ise gelişmeler ve tepkilerle ilgili, "Konu ile ilgili açıklama yapmaya yetkim yok, ama gösteri yapıldı, geldi geçti. Varsa bu kusurumuz, devlet cezamızı keser” demekle yetindi.