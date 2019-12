Anarşistler Malmö'yü dağıttı

İsveç'in Avrupa Sosyal Forumu'na ev sahipliği yapan kenti Malmö'de dün akşam şiddet olayları çıktı. "Reclaim the streets" (Sokakları Geri İstiyoruz) adlı anarşist ve küreselleşme karşıtı eylem grubunun çağrısıyla yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösteride taşlar havada uçuştu, vitrin camları kırıldı, sis bombaları atıldı.



İngiliz heavy metal grubu Judas Priest'in "Breaking the Law" (Kanunları Yıkmak) parçasının çalındığı gösteride, "Gelecek bizimdir" yazılı pankartlar açıldığı kaydedildi. Açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı ve sadece 1 kişinin gözaltına alındığı da ifade edildi.



Cam kıran göstericiye arkadaş dayağı



'Reclaim the Streets' adlı grup, anarşist ve küreselleşme karşıtı ancak genellikle şiddet içermeyen gösterileriyle tanınıyor. Hatta dün geceki olaylarda, eylemcilerden biri bankanın camlarını kırmaya çalışırken, gruptaki diğer protestoculardan dayak bile yedi.



Grup, bütün kamusal alanların halka ait olması gerektiğini ve buraların güvenlik önlemleri gibi sebeplerle kapatılamayacağını savunuyor.



5. Avrupa Sosyal Forumu, İsveç'in Malmö kentinde önceki gün başlamıştı. Foruma Türkiye'den katılanlar arasında, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, DTP Milletvekili Sabahat Tuncel ile Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Kerem Kabadayı bulunuyor. (Tempo24)