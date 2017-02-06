ANAP, referandum için sahaya iniyor

Merkez sağın bir dönem öncülüğünü yapmış Turgut Özal, Mesut Yılmaz gibi isimlerin genel başkanlık yaptığı Anavatan Partisi, referandumda “Hayır” denilmesi için sahada çalışma başlattığını duyurdu.

ODAtv’de yer alan habere göre, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İzmir’den başlayarak tüm Anadolu’ya yayılacak çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye’nin sorunları Güçlü Meclisle çözülür, ülkemizin gündeminde can alıcı sorun terördür, ekonomidir. Meclis sistemi içinde sorunlarımızı çözebiliriz. Elbette buralarda, meclis sisteminde de tıkanmalar, çözümsüzlükler olabilir. Ancak başkanlık sistemi ile bu ülke hiçbir şeyi çözemeyeceği gibi millet ve devlet çarkı parçalanma riskini taşıyor ve zedelenecek endişesi içindeyiz. Milli mücadelenin şahsiyetli şehri İzmir’den başlayarak Anadolu'nun tüm illerinde kampanya başlatıyoruz. Referandum ülkenin hiçbir gündemini çözemeyeceği gibi, milleti kamplara bölecektir. Bu sorun şahısların, partilerin, tarafların işi değil. Türkiye bu gündemden, referandum gündeminden derhal çıkmalıdır. Asıl sorunlarını çözmeye odaklanmalıdır. Anayasal sistem ve meclis sistemine devam etmeliyiz."