ANAP Genel Başkanı: İyi Parti siyasetten çekilmeli, gelecek döneme damga vuracağız

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, genel başkan Meral Akşener'in istifa ettiğini açıkladığı İyi Parti'nin siyaset sahnesinden çekilmesi gerektiğini söyledi. Çelebi, "Önümüzdeki dönem Anavatan Partisi olarak Türk siyasetine damga vuracağız" iddiasını dile getirdi.

Çelebi, Kırıkkale'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"Biz tüm eksiklikleri ortadan gideriyoruz" diyen Çelebi, "Önümüzdeki dönem Türk siyasetinin en önemli partilerinden birisi Anavatan Partisi olacak. İnşallah ülkeme devletime büyük hizmetler yaparız. Büyük hizmetlere vesile oluruz. Ülkeye hizmet etmek için direksiyonun sadece başında olmak yetmez. O direksiyonun komuta merkezinde olumlu olarak katkılarımız oluyorsa bu da bizim için çok önemlidir. İnşallah rabbim bana kurucu Genel Başkanım rahmetli Özal gibi ülkeme ekseriyet çoğunlukla hizmet etmeyi nasip eylesin" ifadesini kullandı.

"İyi Parti'nin siyaset sahnesinden çekilmesinden yanayım"

Konuşmasında, "İyi Parti'nin siyaset sahnesinden çekilmesinden yanayım" diyen Çelebi, "Sanki bir mağdur edilmiş gibi bir poza bürünerek siyaset sahnesinden silinmesini istemiyorum. Ben iyi partinin çok fazla da devam edeceği kanaatinde değilim. CHP'de çok fazla değişim beklemiyorum" diye konuştu. (DHA)