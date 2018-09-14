Anaokulunun havuzunda boğulan minik Miray, toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da anaokulunun bodrum katında dengesini kaybedip düştüğü yüzme havuzunda boğulan bedensel engelli Miray Korkmaz (5), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Bostanbaşı Mahallesi\'nde bulunan özel bir anaokulunda dün bodrum katında bulunan 90 santimetrelik derinliğindeki yüzme havuzuna giden öğretmenler, suyun içinde cansız vaziyette duran bedensel engelli minik Miray Korkmaz\'ı gördü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitiren ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan minik Miray\'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Öğretmen olan Güler-Murat Korkmaz çiftinin 2 kızından büyüğü olan Miray Korkmaz\'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

3 GÖZALTI

Miray\'ın boğularak ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, anaokulunun 2 işletmecisiyle birlikte okul müdürünü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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