Anaokulundan 'ayak yıkama' görüntülerine savunma: Kız çocukları aşağılanmadı!

İstanbul Kartal’da bulunan Özel Çınar Anaokulu’nda tiyatro adı altında kız öğrencilere erkek öğrencilerin ayaklarının yıkatılmasıyla ilgili açıklama geldi. Anaokulunun avukatı kız öğrencilerin aşağılanmadığını iddia etti.

Evrensel'den Eylem Nazlıer, "3-6 yaş arası çocukların oynadığı tiyatro gösterisinde yöresel kıyafetler giyen kız çocuklarına, erkek çocukların ayakları yıkatıldı" haberini duyurmuştu.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan da, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yetkiliyle görüşerek olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

Yetkili, “Konuyu araştırıyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir tiyatro gösterisi mi, hangi amaçla onaylanmış, hepsini araştıracağız. Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı bir durum varsa gerekli işlemler yapılacak.”

"Yörük hayatı canlandırılıyor"

Kartal Özel Çınar Anaokulu’nun avukatı Abdullah Emre Okur da “Yerli malı haftası nedeniyle tiyatro gösterisi düzenleniyor. Anadolu’nun kültür öğelerine yer veriliyor. Yörük hayatı canlandırılıyor ve imece usulü anlatılıyor. Oyunda kız çocuklarının aşağılanması söz konusu değil” diye konuştu.

"Gelişimleri tamamlanmadan kimlik aşılanıyor"

Duygusal gelişim alanında çalışmalar yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, anaokulundaki gösteriyi şöyle yorumladı:

“Çocukların psikolojik gelişimleri olumsuz etkilenir. Özellikle kız çocuklarının kimlikleri bakımından bu tür davranışlar çok riskli. Çünkü gelecekte kendilerini özgür mü eşit mi yoksa ikinci sınıf, başkalarına hizmet edecek biri olarak mı görecekler? Kafalarında bunlar canlanıyor. Gelişimlerini tamamlamadan onlara bu yolla bir kimlik aşılanmış oluyor. Bu durum özgüvenlerini, değerlilik duygusunu olumsuz etkiliyor. Bunu gelenekle açıklamak doğru olmaz. Onların psikolojik gelişimleri açısından da uygun değil.”