Anaokulundaki tiyatro gösterisine inceleme kararı; kız öğrencilerin başını kapatıp ayak yıkattılar!

İstanbul Kartal’da bulunan Özel Çınar Anaokulu’nda yapılan tiyatro gösterisi tepkilere neden oldu. Bir kız çocuklarına türban takıp erkek öğrencilerin ayağı yıkatıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu fotoğraflar üzerine Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yetkili inceleme başlatıldığını aktardı.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre yetkililer tarafından şu bilgiler verildi:

“Konuyu araştırıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir tiyatro gösterisi mi, hangi amaçla onaylanmış, hepsini araştıracağız. Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı bir durum varsa gerekli işlemler yapılacak.”

Kartal Özel Çınar Anaokulu’nun avukatı Abdullah Emre Okur, “Yerli malı haftası nedeniyle tiyatro gösterisi düzenleniyor. Anadolu’nun kültür öğelerine yer veriliyor. Yörük hayatı canlandırılıyor ve imece usulü anlatılıyor. Oyunda kız çocuklarının aşağılanması söz konusu değil” diye konuştu.

"Bu kimlik aşılanıyor"

Duygusal gelişim alanında çalışmalar yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, anaokulundaki gösteriyi şöyle yorumladı:

“Çocukların psikolojik gelişimleri olumsuz etkilenir. Özellikle kız çocuklarının kimlikleri bakımından bu tür davranışlar çok riskli. Çünkü gelecekte kendilerini özgür mü eşit mi yoksa ikinci sınıf, başkalarına hizmet edecek biri olarak mı görecekler? Kafalarında bunlar canlanıyor. Gelişimlerini tamamlamadan onlara bu yolla bir kimlik aşılanmış oluyor. Bu durum özgüvenlerini, değerlilik duygusunu olumsuz etkiliyor. Bunu gelenekle açıklamak doğru olmaz. Onların psikolojik gelişimleri açısından da uygun değil.”