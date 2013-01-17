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Dünya

Anaokulunda porno skandalı!

Fransa'da 3 ile 5 yaş arasındaki çocukların bir müddet porno filmi seyrettikleri ortaya çıkması üzerine yetkililerden sert tepki geldi

17 Ocak 2013 00:27


Fransa'da bir anaokulunda, küçük çocuklara yanlışlıkla porno içerikli film izlettirilmesi yetkililerin sert tepkisine yol açtı.

Fransa'nın kuzeybatısında yer Rouen kentindeki bir anaokulunda, küçük çocuklara yanlışlıkla porno içerikli film izlettirilmesi yetkililerin sert tepkisine yol açtı.

Eğitim Bakanlığı, porno skandalını, "çok üzüntü verici kaza" olarak nitelerken, bakanlığa bağlı müfettişler soruşturma başlattı.

Okuldaki bir öğretmenin, internet üzerinden kayıt yaptığı ve çizgi film zannettiği filmi başlatıp, telefona yanıt vermek için sınıftan dışarı çıkmasının ardından, 3 ile 5 yaş arasındaki çocukların bir müddet porno filmi seyrettikleri ortaya çıktı.

 

Bazı ailelerin, çocukların görüntüler yüzünden "şoka" uğradığı yönünde anaokuluna giderek şikayetçi oldukları kaydedildi.

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