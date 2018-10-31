Anaokulunda öğrencilere şiddet davası

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA\'da özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesi ile hakkında, \"Zincirleme şekilde kötü muamele\" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmen Güler M.\'nin yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan Güler M.\'nin avukatı müvekkilinin şehir dışına taşındığını söyledi. Davaya çok sayıda mağdur öğrencinin ailesi katıldı.

\'ŞÜPHELİ GÜLER M.\'NİN ANAOKULUNDA BULUNAN ÇOCUKLARA KARŞI VURMA EYLEMİNİ BİRDEN FAZLA KEZ GÖRDÜM\'

Sanık Güler M.\'nin hem sahibi hem de öğretmeni olduğu anaokulunda işe girdikten sonra tanık olduğu olayları kayıt altına alarak ortaya çıkaran Zeynep Atasever, müşteki sıfatı ile dinlendi. Şüphelinin sahibi olduğu okuldan eve gelen oğlunun vücudunda gördüğü morluklar üzerine sanık Güler M.\'ye ait anaokulunda işe girdiğini söyleyen Zeynep Atasever, \"Oğlumun vücudundaki morlukların aslını öğrenmek için işe girdim. Ayrıca işe de ihtiyacım vardı. İşe girdim. 2 yaşından 5-6 yaşlarına kadar çocuklar vardı. Ben sanık Güler M.\'nin anaokulunda bulunan çocuklara karşı vurma eylemini birden fazla kez gördüm. Çocukların birlikte tuvalete götürülmesini de birden fazla kez gördüm. Sanığa itiraz ettim, ancak beni dinlemedi\" dedi.

Dosyada bulunan görüntüleri fırsat buldukça kendisinin çektiğini söyleyen Zeynep Atasever, \"Çocuğa vurma görüntüsünü çektim. Bu olaylar sürekli şekilde devam etmiştir. Çektiğim görüntülerden başka gördüklerim de vardır. Hiperaktif çocukların hareketlerini durdurmak ve onlara resim yaptırabilmek için vurduğunu sürekli gördüm. Çocuğu tek ayak üzerinde bekletme gördüm. 2 yaşında bir çocuk vardı, masayı çizmişti. Bu çocuğa vurarak \'burayı sen yaptın sen sileceksin\' diyerek ıslak mendil verdi. Kendisinden şikayetçiyim. Çocuklara sürekli olarak salak ve geri zekalı şeklinde hitapta bulunuyordu. Bir çocuğa ayrıcalık tanıyordu. Diğer çocukların oyuncaklarını alarak bu çocuğa veriyordu. Diğer çocuklar vermedikleri zaman da onlara vuruyordu\" dedi.

Oğlunun sanığın sahip olduğu anaokulunda gittiğini söyleyen Okay Çelik, çocuğunun vücudunda darp izi gördüğünü, gelişiminde de geriye gidiş olduğunu söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu. Müşteki Kader Çolak da olay ortaya çıktıktan sonra oğlunun davaya konu anaokulunda şiddet gördüğünü kendisine söylediğini belirterek, korkutulduğu için önceden söylemediğini kaydetti.

Kızının aynı anaokuluna gittiğini söyleyen Evrim Terkeşli de \"Olayların ortaya çıkması ile kızıma dayak yiyip yemediğini sordum. Kendisinin dayak yemediğini ancak sanığın diğer çocukları dövdüğünü söyledi. Çocuğum bir kez başka arkadaşının oyuncağını istedi. Sanık hemen o çocuğa oyuncağı kızıma vermesini söyledi. Çocuk da kızıma doğru oyuncağı fırlattı. Ben de, yaptığının yanlış olduğunu sanığa söyledim. Benim çocuğum altına kaçırıyordu, tırnak yiyordu. Şu anda bu alışkanlıkları bıraktı, sanıktan şikayetçiyim. Sanık yüzünden çocuğum sosyal hayattan koptu, kendisini şu an sosyal hayata kazandırmak için kurs kurs gezdiriyorum\" dedi.

Oğlunun sanığın işlettiği anaokuluna gittiğini söyleyen müşteki Gamze Öztürk de \"Oğlum okula gitmek istemiyordu. Kötü davranıp davranmadığını sorduğumda bir şey anlatmıyordu. Evde yemek yemediği zaman \'Güler M. bana iğne yapmasın\' diyordu. Yani iğne ile çocukları korkutuyordu. Evimizi kamera ile izlediğini söylemiş. Sanıktan şikayetçiyim\" dedi.

Müşteki Ali Hasan Eral da oğlunun sanık tarafından dövüldüğünü belirterek, \"Sanık onları iğne yaparım diyerek korkutmuş, bu yüzden bize anlatmamışlar\" dedi.

İSTANBUL\'DAN TAŞINMIŞ

Sanığın Avukatı Şeyma Engin, müvekkilinin şehir dışına taşındığını belirterek, \"Güncel MERNİS adresine talimat yazılarak savunmasının alınmasını talep ediyoruz\" dedi. Sanığın savunmasının alınması için MERNİS adresine talimat yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın Tuzla\'da bir anaokulunun sahibi ve öğretmeni olduğu, anaokuluna giden oğlunun vücudunda morluklar gören müşteki Zeynep Atasever\'in şüpheli Güler M.\'ye ait olduğu iş yerinde işe girdiği anlatılıyor. Zeynep Atasever\'in sanığın öğrencilere uyguladığı şiddeti ve onları yarı çıplak vaziyette ve topluca tuvalete giriş görüntülerini cep telefonu ile çektiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin toplam 30 çocuğa şiddet uyguladığı kaydediliyor.

Şüpheli için, \"Zincirleme şekilde kötü muamele\" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.



