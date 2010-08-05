Anaokulunda katliam

T24 - Çin’de bir kreşi basan bıçaklı saldırgan 3’ü çocuk 4 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı. Çin’de 12 Mayıs’ta gerçekleşen son kreş saldırısında 7’si çocuk 9 kişi ölmüştü.



Çin’de bıçaklı bir saldırgan bir anaokulunda 3 çocuk ve bir öğretmeni öldürdü, 20 kişiyi yaraladı.

Önceki gün öğleden sonra gerçekleşen dehşet verici olayda Fang Jiantang (26) isimli işportacı, kendisini veli olarak tanıtıp okula girdi. Daha sonra 60 santimetrelik bıçağını çıkaran saldırgan, hedef belirlemeksizin herkese savurdu. Ortalığı kan gölüne çeviren saldırgan, öldürdüğü 4 kişinin yanında 20 kişiyi de yaraladıktan sonra okuldan kaçarak uzaklaştı.



Fakat saldırgan ilerleyen saatlerde polise kendi isteğiyle teslim oldu. Yaralılardan 2 çocuk ve bir öğretmenin durumunun kritik olduğu belirtildi. Bu sene Çin’de son saldırıya benzer 5 saldırı daha gerçekleşmişti. 12 Mayıs’ta gerçekleşen son kreş saldırısında 7’si çocuk 9 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştı.



Çin’de yaşanan son çocuk katliamları, toplumun duygusal sağlığı ve stres durumu konusunda endişe yarattı.



Yetkililer, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasının yanı sıra, benzeri saldırıların teşvik edilmesini önlemek için bu olayların haberlerinin ülke içinde yayımlanmamasını istedi. Sivil toplum kuruluşları, olaylara sebep olan koşulların geniş kapsamlı bir biçimde araştırılmasını istiyor.







