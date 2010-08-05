T24 LogoT24 Logo
Dünya

Anaokulunda katliam

Çin’de bir kreşi basan bıçaklı saldırgan 3’ü çocuk 4 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı.

05 Ağustos 2010 03:00

T24 - Çin’de bir kreşi basan bıçaklı saldırgan 3’ü çocuk 4 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı. Çin’de 12 Mayıs’ta gerçekleşen son kreş saldırısında 7’si çocuk 9 kişi ölmüştü.

Çin’de bıçaklı bir saldırgan bir anaokulunda 3 çocuk ve bir öğretmeni öldürdü, 20 kişiyi yaraladı.
Önceki gün öğleden sonra gerçekleşen dehşet verici olayda Fang Jiantang (26) isimli işportacı, kendisini veli olarak tanıtıp okula girdi. Daha sonra 60 santimetrelik bıçağını çıkaran saldırgan, hedef belirlemeksizin herkese savurdu. Ortalığı kan gölüne çeviren saldırgan, öldürdüğü 4 kişinin yanında 20 kişiyi de yaraladıktan sonra okuldan kaçarak uzaklaştı. 

Fakat saldırgan ilerleyen saatlerde polise kendi isteğiyle teslim oldu. Yaralılardan 2 çocuk ve bir öğretmenin durumunun kritik olduğu belirtildi. Bu sene Çin’de son saldırıya benzer 5 saldırı daha gerçekleşmişti. 12 Mayıs’ta gerçekleşen son kreş saldırısında 7’si çocuk 9 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştı. 

Çin’de yaşanan son çocuk katliamları, toplumun duygusal sağlığı ve stres durumu konusunda endişe yarattı. 

Yetkililer, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasının yanı sıra, benzeri saldırıların teşvik edilmesini önlemek için bu olayların haberlerinin ülke içinde yayımlanmamasını istedi. Sivil toplum kuruluşları, olaylara sebep olan koşulların geniş kapsamlı bir biçimde araştırılmasını istiyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24