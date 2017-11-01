'Anaokulunda iç çamaşırı kontrolü'ne soruşturma

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA) - HATAY\'daki Karaağaç Anaokulu\'nda velilerin, tuvaleti kirlettiği belirtilen öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırlarının temizlik görevlilerince kontrol edildiği iddiası ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Arsuz ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Karaağaç Anaokulu\'nda, iddiaya göre, 12 Ekim günü tuvaleti temiz kullanmadığı ileri sürülen öğrencinin belirlenmesi için sınıftan alınan 5 yaşındaki erkek öğrenciler, tuvalete götürüldü. Burada okul idarecisi ve kadın temizlik görevlisi, öğrencilerin iç çamaşırlarını kontrol etti. Olayın sonraki günlerde, veliler tarafından duyulması üzerine çocukların aileleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gidip, şikayetçi oldu.

Geçen pazartesi günü çocuklarını anaokuluna göndermeyen veliler, Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) de durumu bildirdi.

İddialar üzerine okula gelerek, velilerle konuşan Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturma başlatıldığının öğrenilmesinin ardından veliler, çocuklarını okula göndermeye başladı.



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