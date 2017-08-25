Anaokulu sahibinin dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldular

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, kapanan anaokulunun sahibinin peşin ödedikleri eğitim ücretlerini geri vermemesi nedeniyle dolandırıldıklarını belirten veliler, okul sahibi hakkında \'Nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla, okulda görevli bir öğretmen hakkında ise çocuklara şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Bugün, Kocaeli Adliyesi\'ne gelen veliler, İzmit Yenişehir Mahallesi\'nde bulunan anaokulunun eğitim ücretini peşin aldığını, okulun kapanınca paralarının geri iade edilmediğini iddia ederek şikayette bulundu. Veliler, anaokulu ve kreşin sahibi olan F.Ç. ve eşi T.Ç\'nin hakkında \'Nitelikli Dolandırıcılık\' suçlamasıyla, okul öncesi öğretmeni S.S. hakkında ise çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayette bulunan Yasemin Yenigün, \"Çocuklarımızın eğitim gördüğü eğitim kurumu hepimizden peşin para toplayarak ortadan kayboldu. Telefonlara bakmıyor ve hepimiz mağdur olduk. Nitelikli dolandırıcılık suçundan okul müdürü hakkında ve çocuklarımıza şiddet uygulayıp darp eden öğretmenimiz S.S. hakkında şikayette bulunduk bugün. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa durumu mail atıp ilettik\" dedi.

Bahar Akman okulun kapandığını söyleyerek, \"Biz peşin olarak geçen Şubat ayından önümüzdeki Şubat ayına kadar yıllık ödememizi yaptık. Fakat birden kreş kapandı, eğitime kapandı. Bizden peşin aldığı paranın devamını alamadık\" diye konuştu.

Okula peşin para ödediğini ama okulun kapalı olduğunu ve okul sahibine ulaşamadığını belirten Nurdan Karahan, \"Benim çocuğum darp edildiğini söylüyor, ben de şikayet ettim. Ben okula peşin para ödedim, fakat okul sahibine ulaşamıyorum. Kendisi hiçbir şekilde açıklama da yapmadı. Bugün randevumuz vardı ama görüşemiyoruz, ulaşamıyoruz kendisine. Şikayetçiyim, hem kurumdan, hem de çocuğumuza şiddet uygulayan S.S. adlı öğretmenden\" dedi.

Okul sahibi ve öğretmen hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Hülya Dilek, şöyle konuştu:

\"Biz de nitelikli dolandırıcılık suçlarından şikayetçi olduk. Paramızı alamıyoruz, ulaşamıyoruz, telefonlarımızı açmıyorlar ve bizi engellemişler. Arama da yapamıyoruz. İnşallah yetkililer bu konuda gerekeni yaparlar. Biz mağdur olduk, başkaları mağdur olmasın.\"

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