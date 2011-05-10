-ANAOKULU ÖĞRETMENİNİ ÖLDÜRENE MÜEBBET HAPİS ARDAHAN (A.A) - 10.05.2011 - Ardahan'ın Göle ilçesinde anaokulu öğretmeni Saadet Ulus'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ''kasten adam öldürmek'' suçlamasıyla tutuklu bulunan sanık Yalçın Algan, avukatı Yaşar Kaya ile Saadet Ulus'un ailesinin avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti tarafından üzerine atılı suçlar ve hakları tekrardan hatırlatılan tutuklu sanık Algan, savunmasını daha önce yazılı yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Hakkındaki suçlamayı kabul eden Algan, ilk duruşmasında söylediği gibi cinayeti planlayarak işlemediğini iddia etti. Algan'ın avukatı Yaşar Kaya da cinayetin planlı yapılmadığını belirterek, ''Müvekkilim son kez Saadet Ulus ile görüşmek için gitmiştir. Burada kasıt öldürmek değil, kasıt konuşmaktır. Müvekkilim bu nedenle kaçmayıp teslim olmuştur'' dedi. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Algan'ın ''tasarlayarak kasten adam öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Avukat Yaşar Kaya, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin biraz da medyanın kurbanı olduğunu ileri sürerek, ''Üzgünüz, bu sonucu beklemiyorduk. Müvekkilim biraz da basının kurbanı oldu. Temyize gideceğiz'' dedi. Algan, Erzurum Oltu ilçesi kapalı cezaevine gönderildi. Ardahan'ın Göle ilçesinde, 12 Mart 2010 tarihinde Göle Merkez Anaokulunda görev yapan öğretmen Saadet Ulus (24), okula gitmek üzere evinden çıktığı sırada, Yalçın Algan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.