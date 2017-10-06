Anaokulu öğrencilerine Kuran kursu tartışması

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Ağlasun İlçesi\'nde Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı 4-6 yaş arası anaokulu öğrencilerine Kuran kursu eğitimi verildiğini belirterek, anaokullarında Arapça veya başka bir dilde eğitimin Türk eğitim sisteminin temellerine aykırı olduğu gibi, Anayasal suç niteliği taşıdığını söyledi.

Mehmet Göker, Ağlasun İlçesi\'ndeki anaokullarında 4-6 yaş arası öğrenciler için din eğitimi kapsamında velilere izin belgesi imzalatıldığını söyledi. Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden de din eğitimi için kitap gönderildiğini aktaran Göker, eğitimi veren kişinin müftülükten görevlendirilen Kuran kursu hocası olduğunu ve anasınıfı öğrencilerine Arapça yazı yazdırıldığını ileri sürdü. Buna ilişkin öğrencilere \'Kuran Öğreniyorum 1 Harfler\' adlı kitap dağıtıldığını öne süren Göker, velilere de \'Öğleden sonra Değerler ve Kuran Eğitimi\' başlığının da bulunduğu, \'evet-hayır\' seçeneklerine yer verilen bir kayıt dilekçesi imzalatıldığını dile getirdi.

Göker, yaşı itibariyle küçük, kas gelişimini tamamlamamış 4-6 yaş grubu anaokulu öğrencilerinin pedagoji bilgisi olmayan, öğretmenlik mesleğiyle ilgisi olmayan bu kişiyi her gün gördüğünde tedirgin olup, okuldan kaçtıklarına yönelik bilgiler aldığını kaydetti. Öğrenci velilerinin de Arapça yazdırma çalışmalarında çocukların zorlandığını görünce duruma tepki gösterdiğini belirten Göker, velilerin Arapça eğitime çocuklarının katılmaması için dilekçe verdiklerini de ifade etti.

\'DERHAL UYGULAMADAN VAGEÇİLMELİDİR\'

İlçe Milli Eğitim Müdürünün velileri ikna çabalarına girdiğini de öne süren Göker, “4-6 yaş grubu öğrenciler kas gelişimi açısından değerlendirildiğinde, küçük kas gelişimini tamamlamadıkları için yazı yazmaları mümkün değildir. Gelişim psikolojisi ve fizyolojik psikolojiden bihaber kişilerin eğitimde olgunluk kavramının önemini kavramalarını beklemiyoruz. Eğitim ciddi bir iştir. Keyfi, bilimsel temele dayandırılmadan tek bir kişinin yerelde veya genelde iki dudağının arasında ifade etmiş olduğu talimatlarla yönetilemez. Eğitimin öğretmenlerden alınıp, başka meslek gruplarına verilmesi, bu duruma maruz kalan çocukların sırtına ağır yükler bindirir. Derhal bu uygulamadan vazgeçilmelidir\" diye konuştu.

ANAYASAL SUÇ

Uygulamanın hukuki hiçbir dayanağı olmadığını da kaydeden Göker, “Anaokullarında Arapça eğitim veya herhangi başka bir dilde eğitim, Türk eğitim sisteminin temellerine aykırı olduğu gibi, Anayasal suç niteliği taşımaktadır. Sorumluları derhal istifa etmeli ve görevden el çektirilmelidir\" dedi.



FOTOĞRAFLI