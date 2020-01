Anaokulu öğrencilerinden 'Minik Ellerle Yedi Bölge, Hepsi Birlikte Türkiye' etkinliği

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'de her yıl kutlanan Yerli Malı ve Tutum Haftası kapsamında, Hacere Usta Anaokulu tarafından, yedi bölgenin yerel tatları ve ürünlerinin sergilendiği \'Minik Ellerle Yedi Bölge, Hepsi Birlikte Türkiye\' etkinliği düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin ve Genel Sekreter Adnan Er yaptı. Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergiye davetliler, aileler ve öğrenciler katıldı. 3 ile 5 yaş arası çocukların hazırladıkları yedi bölgenin kendine has ürünlerine, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Karadeniz bölgesinin yerel ve kültürel zenginliklerini katılımcılara anlattı.

Hacere Usta Anaokulu Müdürü Pınar Er, bu yıl okul öğrencileri ile yerli malı haftasını bir proje kapsamında kutlamayı amaçladıklarını belirterek, \"Projemizin ismini ‘Yöre Yöre Minik Eller’ diye belirledik. Sınıfları bölgelere ayırdık. Her sınıf, başka bir bölge için çalışmaya başladı. Sınıflarda oluşan bölge çalışmalarını, bugün burada tanıtıma açtık. 3 ila 5 yaşındaki 150 öğrenci, bu çalışmaya emek verdi. Bölgelerin kılık kıyafet, örf ve adetleri, kullanılan araç gereçleri, tarımsal ürünlerine kadar birçok çeşitli ürünlere yer verdik\" ifadelerini kullandı.

