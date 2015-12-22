Anaokulu bahçesinde patlayıcı düzeneği!

Şırnak merkezdeki bir anaokulu bahçesine PKK tarafından patlayıcı yerleştirildi. Bölgeye gelen polis ekiplerine PKK tarafından ateş açılınca, minik çocuklar okuldan tahliye edildikten sonra operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Anaokulu bahçesine PKK tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildi. Okul bahçesine patlayıcı yerleştirildiğini fark eden idareciler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri ile okul idarecileri patlayıcıya müdahale etmeye çalışırken çevre binalara konuşlandırılan PKK'lı keskin nişancılar tarafından ateş açıldı.

Okulda çocukların bulunmasından dolayı müdahalede zorluk yaşayan güvenlik kuvvetleri, minik çocukları tahliye ettikten sonra operasyon başlattı. Güvenlik kuvvetleri, minik öğrencileri okuldan uzaklaştırdıktan sonra bahçedeki patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.