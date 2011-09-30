ANA'nın yerine A330 geliyor

T24 - ANA adlı uçağın yerine dünya liderlerinin de tercihi olan, daha büyük ve uzun menzilli Airbus A330 geliyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a uzun menzilli ve büyük gövdeli uçak alınması için son aşamaya gelindi.



Airbus A330 modeli uçağın alımı için Başbakanlık ile Türk Hava Yolları (THY) arasında gerekli uzlaşma sağlandı. THY tarafından satın alınacak uçağın bakım ve işletmesi THY’ye ait olacak. Giderleri ise Başbakanlık tarafından karşılanacak.



Başbakan Erdoğan’ın halen kullandığı A319 tipi ANA uçağı, yakıt ikmalsiz transatlantik uçuş yapamıyor. Koltuk sayısını ‘yetersiz’ bulan Başbakanlık, yeni bir uçak alınması için girişimlere başlamıştı. VIP donanımlar hariç 200 milyon dolar olan Airbus A330, vergilerden muaf tutulduğu için ‘çok uygun bir fiyatla’ teslim alınacak. İki yıl önce yapılan düzenlemeyle genel ve özel bütçeli bütün idarelere yapılan motorlu taşıt teslimi ve kiralanması, her türlü vergiden istisna tutulmuştu.

Sarkozy'de 'Uçan Elysee'



Radikal'in haberine göre, Airbus A330 ve A340 geniş gövdeli uçaklar, tüm dünyada devlet ve hükümet başkanları tarafından kullanılıyor. Geçen yıl da Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için bir A330 satın alınmıştı. Fransız basını, uçağa, ‘Flying Elysee’ (Uçan Elysee Sarayı) adını vermişti. İki adet Rolls Royce motoru bulunan A330, yakıt tüketimi düşük, işletme ve bakım maliyetleri açısından tasarruflu ve kullanışlı bir uçak olarak biliniyor. Uçağın kabini VIP kullanıma uygun şekilde, isteğe bağlı olarak yeniden dizayn edilecek. Sonradan yapılacak düzenlemelerle uçakta ‘yüksek güvenlik’ sağlayacak donanımlar da bulunacak.

Devletin uçak havuzu var



Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Erdoğan, “Benim uçağım, senin uçağın gibi ayrım olmaz” demiş ve VIP uçak havuzu kurulmuştu. Başbakanlık’a ait ATA, ANA, DAP ve Çankaya’ya ait GAP’ı, ihtiyacı olan devlet büyüğü kullanabiliyor. Bu havuzdan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ile Başbakan’ın izniyle bir bakan veya özel temsilci yararlanabiliyor.



