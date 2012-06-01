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Anamur'daki mekanlara içki ruhsatı yasağı getirildi!

Öneri 5 CHP'li meclis üyesinin ret oyuna karşı, AK Partili 2 ve MHP'li 7 meclis üyesinin oyu ile kabul edildi

01 Haziran 2012 20:03

Mersin'in tatil mekanlarından olan Anamur'da Belediyesi Meclisi, Antalya- Mersin karayolunun üzerinde kalan ilçe merkezinde bundan sonra içkili mekanlara ruhsat verilmemesi kararı aldı.

Başkan MHP'li Mehmet Türe başkanlığında toplanan Belediyesi Meclisi, oturumun 9'ncu maddesinde yer alan Anamur'un içkili yer krokisinin güncellenmesi konusunu görüştü.
 
Zabıta Müdürlüğü'nün teklifini değerlendiren Belediye Meclisi, Anamur'un içerisinden geçen D-400 karayolunun kuzeyinde kalan ilçe merkezinde bundan sonra içkili mekanlara ruhsat verilmemesini oyladı.
 
Öneri 5 CHP'li meclis üyesinin ret oyuna karşı, AK Partili 2 ve MHP'li 7 meclis üyesinin oyu ile kabul edildi.
 
Karara tepki gösteren CHP'li Meclis üyesi Bünyamin Kozak, "Bu durum padişah 4'üncü Murat'ın yasaklarına benzedi" dedi.
 
Belediye Başkanı Mehmet Türe ise, yönetmelikte okul, camii, kamu binalarına 200 metre mesafeden daha yakın yerlerde bu yasağın mevcut olduğunu belirterek, çarşı merkezinde hem ailelerin rahatsız olduğunu hem de binaların yoğun olduğunu, bu nedenle Zabıta Müdürlüğü'nün teklifini gündeme aldıklarını söyledi.
 
Başkan Türe, uygulamanın ilçe merkezindeki mevcut içkili mekanları bağlamadığını sözlerine ekledi.
 
AK Partili meclis üyesi Halil Aydoğdu ise, "İçki içmek bir özgürlüktür. Ama bu özgürlük başkalarının huzurlu yaşama hakkını elinden almamalı" diye konuştu. 
 

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