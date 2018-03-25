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Spor

ANALİG yüzme grup yarışları Kayseri'de yapıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) KAYSERİ, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Yarışları'na ev sahipliği yaptı

25 Mart 2018 20:52

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

KAYSERİ, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Yarışları\'na ev sahipliği yaptı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzu\'nda yapılan yarışlara 13 – 14 yaş grubu sporcular katıldı. Yarışlarda; Kayseri, Ankara, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinden olmak üzere 9 ilden 164 sporcu boy gösterdi. Müsabakalar sırt, serbest, kurbağa, kelebek ve karışık kategorilerde; 50, 100, 200, 4 x 200 metre olarak gerçekleştirildi. Erkekler kategorisinde; Ankara birinci, Kayseri ikinci, Niğde üçüncü, Kırıkkale dördüncü, Aksaray beşinci ve Nevşehir altıncı oldu. Kızlar kategorisinde: Ankara birinci, Kayseri ikinci, Kırıkkale üçüncü, Niğde dördüncü, Aksaray beşinci ve Nevşehir altıncı oldu.
Müsabakalar sonucunda ilk 6’ya giren il takımları Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme yarı final yarışlarında mücadele etmeye hak kazandı.

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