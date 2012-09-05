Ankara ve İstanbul'da 4+4+4 protestosu

Taksim Meydanı'nda 4+4+4 eğitim sistemini protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme katılanlar, 'Karanlığa bırakma eğitime sahip çık' diye haykırdı. Halkevleri öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte çok sayıda öğrenci velisi ve vatandaş da katıldı. Ankara'daki Eğitim Sen üyeleri de Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü.

Radikal'de yer alan habere göre;Taksim Meydanı’nda 4+4+4 sistemine karşı çıkmak için toplanan kalabalık basın açıklamasını yapmak üzere sloganlar eşliğinde Galatasaray Lisesi önüne yürüdü. Eyleme katılanların, ‘5 yaş ilkokul değil anasınıfı’, ‘Çocuk gelinler istemiyoruz’, ‘ 4+4+4 kadın düşmanıdır’, ‘Kalabalık sınıflara hayır’, ‘Çocuklara işçilere hayır’, ‘Okullarımız ticarethane olmayacak’ yazılı dövizler taşıdığı görüldü. ‘ 4+4+4 ’ü durduracağız’, ‘Eğitim haktır satılamaz’ gibi sloganların atıldığı eylem Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın açıklaması ve oturma eylemiyle devam etti.

Basın açıklamasını okuyan Hüseyin Kargın, okulların açılmasına sayıla günler kala hükümetin tüm tepkilere rağmen geri adım atmadığına vurgu yaptı. Tüm Türkiye genelinde 4+4+4 eğitim sistemini durdurmak amacıyla meydanlara çıktıklarını belirten Kargın, “Geleceğimizi, çocuklarımızı, okullarımızı Akp karanlığına bırakmayacağız, 4+4+4 ‘ü durduracağız” dedi.

Eylemi düzenleyen Halkevleri’nin genel başkanı Oya Ersoy da yaptığı açıklamada yeni eğitim sisteminin tamamen ideolojik olduğunu belirterek öğrenci velilerinin kesinlikle rapor almaması ve 72 aya kadar çocukların anasınıfına gitmesi gerektiğini vurguladı.

'Rapor almak sistemi meşrulaştırır'

Çocuğunun yeni sisteme göre bu yıl itibariyle okula gitmesi gereken veli Tayfun Yeşiltaş, 4+4+4 eğitim sistemine kesinlikle karşı olduğunu ve çocuğunu okula göndermeyeceğini ifade etti. Yeşiltaş, “Rapor almak demek bu uygulamayı meşru kılmak demektir” dedi. 4+4+4 sistemiyle birlikte sınıfların çok kalabalık olacağını ve çocukların psikolojik olarak bu duruma hazır olamayacağını söyleyen İsmibey Güşeli, “eğitimin daha da ticarileştirileceğinden, ikili eğitim veren okul sayısının artacak olmasından ve daha da önemlisi çocukların sosyalleşmesi yerine bilgi bombardımanına tutulmasından dolayı bu sisteme karşıyım” diye konuştu.

Gül Çakıl da bu şartlarda çocuğunu okula göndermeyeceğini belirterek kalabalık sınıflara ve eğitimin ticaretleştirilmesine karşı çıktı. Çakıl 4+4+4 eğitim sisteminin kaldırılması için mücadeleye devam edeceğini söyledi. Bu sistemin ezberci eğitimi gündeme getirdiğini ve çocuğun özgür düşüncesinin engellendiğini kaydeden pedagog Süheyla Erdoğan, “Bu sistem çocuk istismarının yolunu açacak. Çocuk işçiler ve çocuk gelinler artacak” dedi.

Kalabalık Galatasaray Meydanı’na geldiğinde burada bir oturma eylemi gerçekleştirildi ve bir serbest kürsü oluşturuldu.

Eylemde yapılan konuşmalarda eğitim hakkı meclisleri, eğitim hakkı koordinasyonları etrafında biraraya gelme ve 4+4+4’ü durdurma çağrıları yapıldı.

Eylemde İstanbul’da yapılacak eylemlerin duyurusu da yapıldı. 4+4+4’e karşı çıkan programdan bazıları şöyle: 8 Eylül’de Kartal’da saat 18.00’de; 8 Eylül’de Kağıthane’de Kağıthane Eğitim Hakı Meclisi’nin çağrısıyla saat 15.00’te; 9 Eylül’de saat 16.00’da Ümraniye Meydanı’nda Eğitim Hakkı Koordinasyonu’nun çağrısıyla; 9 Eylül’de saat 16.30’da Soğanlı Meydanı’nda; 12 Eylül’de saat 19.00’da Okmeydanı Cemevi önünde eylemler yapılacak. Ayrıca Ankara’da 15 Eylül’de tüm illerin katılımıyla 4+4+4’ü durduralım diyenler mitingte biraraya gelecekler. Konuşmalarda 7 Eylül’de Makina Mühendisleri Odası’nda yapılacak toplantıya çağrı yapılırken, 17 Eylül’den sonra tüm okul önlerinde mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na yüründü

Protestoların ilk adresi başkent Ankara'ydı. Eğitim-Sen üyesi bir grup, 4+4+4'ü protesto etmek amacıyla Kızılay'da toplandı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar yürdü. Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, buradaki açıklamasında, ''Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in göreve geldiğinden beri eğitimle ilgili hiçbir sorunu çözüme kavuşturamayıp yeni sorunlar ürettiğini'' ifade etti. 4+4+4 eğitim sistemiyle çocukların 72 ayını doldurmadan okula başlamasının bilime aykırı olduğunu belirten Yıldız, yasanın ilk döneminde yurttaşların bilgi sahibi olmadıkları için sessiz kaldıklarını, ancak zamanla velilerin bilinçlendiğini ve yasanın infial yarattığını söyledi.

Dinçer'e suç duyurusunda bulunulacak

Yıldız, Bakan Dinçer'in 4+4+4 sistemine karşı çıkanları terör örgütü yandaşı olmakla suçlayarak sendikalarını hedef gösterdiğini hatırlattı. Yıldız, yarın Bakan Dinçer'in açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Öte yandan, ataması yapılmayan bir grup sınıf öğretmeni de Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanıp çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler adına yapılan açıklamada, sınıf öğretmenliği için ayrılan kadronun yetersiz olduğu, yaklaşık 18 bin sınıf öğretmeninin atamasının yapılmadığı savunuldu.